Die Gratulation kam noch am Abend: Oppositionskandidat Gergely Karacsony hat bei der Bürgermeisterwahl in der ungarischen Hauptstadt Budapest den bisherigen Amtsinhaber Istvan Tarlos deutlich besiegt.

Bei einem Auszählungsstand von knapp 89 Prozent der Stimmen konnte Karacsony etwa 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen, der seit 2010 amtierende Istvan Tarlos von der rechts-nationalen Regierungspartei Fidesz kam auf rund 45 Prozent.

Ein Sprecher Karacsonys sagte, Tarlos habe seinem 44-jährigen Herausforderer telefonisch gratuliert. "Die Regierung respektiert die Entscheidung der Bürger von Budapest", sagte ein Regierungssprecher örtlichen Medien.

Auch in anderen Städten rang die Opposition, die zumeist in breiten, von links bis rechts reichenden Bündnissen angetreten war, dem Regierungslager Bürgermeisterposten ab. So besiegten - bei bereits aussagekräftigen Auszählungsständen - in Miskolc, Pecs und Dunaujvaros Oppositionspolitiker den jeweiligen Fidesz-Bürgermeister.

Die Ergebnisse sind ein schwerer Schlag für den seit 2010 regierenden Ministerpräsidenten Viktor Orbán von der Fidesz. Die Opposition wirft ihm eine autoritäre und korrupte Amtsführung vor.

In Ungarn waren acht Millionen Bürger waren in mehr als 3000 Gemeinden dazu aufgerufen, die Bürgermeister und Gemeindevertretungen zu wählen. Die Opposition hat in größeren Städten einen gemeinsamen Kandidaten aufgestellt, um sich gegen die Fidesz-Partei des rechts-nationalen Ministerpräsidenten behaupten zu können.