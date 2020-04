Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte Niedrigste Zahl ziviler Opfer in Syrien seit 2011

Nach dem Beginn der Waffenruhe in der Provinz Idlib sind im März in Syrien so wenige Zivilisten getötet worden wie seit Beginn des Bürgerkriegs nicht. Doch nun droht dem Land eine Corona-Epidemie.