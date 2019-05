Die Bundeswehr soll den ausgesetzten Ausbildungseinsatz für die irakischen Streitkräfte zügig wieder aufnehmen. Erst am Mittwoch war bekannt geworden, dass der Einsatz wegen wachsender Spannungen ausgesetzt werden soll.

Mit einer Neubewertung der Sicherheitslage sei die Voraussetzung dafür geschaffen worden, wie das Verteidigungsministerium am Donnerstag Verteidigungspolitikern der Bundestagsfraktionen erklärte. Aus Militärkreisen hieß es dazu, die Ausbildung werde den Planungen nach am Wochenende fortgesetzt.

Aus einem Dokument, das dem SPIEGEL vorliegt, geht hervor, dass der verantwortliche General im Irak die Sicherheitsstufe am Sonntagabend von zwei auf vier erhöht hatte. Stufe vier untersagt "Bewegungen der Kräfte außerhalb gesicherter militärischer Standorte". Inzwischen sei das "Schutzniveau" aber wieder auf die Stufe drei abgesenkt, in der Bewegungen außerhalb der Ausbildungsstandorte "grundsätzlich" zulässig sind. "Mit einer zügigen Wiederaufnahme der Ausbildung der Irakischen Sicherheits- und Streitkräfte ist zeitnah zu rechnen."

Wegen wachsender Spannungen im Konflikt zwischen den USA und Iran sowie einer verschärften Bedrohungslage ruhte der Ausbildungseinsatz seit Montag. Die Bundeswehr ist von Jordanien aus am Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in Syrien und im Irak beteiligt und hat im Irak derzeit etwa 160 deutsche Soldaten stationiert. Davon sind etwa 60 Soldaten in einem Militärkomplex in Tadschi, nördlich von Bagdad, wo die Ausbildung für Kräfte der irakischen Streitkräfte läuft. Rund 100 Soldaten sind im Kurdengebiet im Norden des Landes.