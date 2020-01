Reaktion auf Tötung Soleimanis Grüne fordern Aussetzen der Bundeswehrmission im Irak

Der US-Raketenangriff in Bagdad und die Tötung Qasem Soleimanis, Kommandeur der iranischen Quds-Brigaden, schürt die Angst vor einem Krieg in der Region.

Für Deutschland bedeutet die Eskalation auch, dass die Bundeswehrmission im Irak wieder in den Fokus rückt: Während das Ausbildungsprogramm im nordirakischen Kurdengebiet weiterläuft, bleiben die 30 deutschen Soldaten in Tadschi und Bagdad im Zentralirak vorerst in ihren Stützpunkten. Das teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP mit.

Derzeit gebe es keine militärischen Bewegungen der Bundeswehr "außerhalb der militärischen Liegenschaften in Tadschi und Bagdad", sagte der Sprecher. Der nächste Lehrgang für irakische Soldaten sei ohnehin erst ab Mitte Januar geplant. "Wir bewerten die Sicherheitslage laufend", sagte der Ministeriumssprecher weiter. Derzeit befänden sich insgesamt rund 130 Bundeswehr-Soldaten im Irak.

Der einflussreiche iranische General Qasem Soleimani war in der Nacht zu Freitag bei einem von US-Präsident Donald Trump befohlenen Raketenangriff nahe des Flughafens von Bagdad getötet worden. Er war Kommandant der Quds-Brigaden, die zu den Revolutionsgarden gehören und für Auslandseinsätze zuständig sind. Von iranischer Seite sowie von pro-iranischen Milizen im Irak gibt es seither Drohungen mit Vergeltung.

Die Bundesregierung rief am Freitag zur Besonnenheit auf: "Es kommt gerade an diesem Punkt jetzt auf Deeskalation an", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Das amerikanische Vorgehen sei eine Reaktion auf eine ganze Reihe von Provokationen, für die Iran die Verantwortung trage. Auf Nachfrage vermied die Sprecherin direkte Kritik am Vorgehen der US-Regierung.

FDP und Grüne stellen Ausbildungsmission infrage

FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff forderte die Bundesregierung auf, die Bedingungen für den Einsatz deutscher Soldaten zur Ausbildung irakischer Sicherheitskräfte zu überprüfen. Die Bundeswehrmission im Irak müsse so schnell wie möglich in die Nato-Mission integriert werden, um gemeinsam das weitere Vorgehen abzustimmen, sagte Lambsdorff. Dies war bisher an der SPD gescheitert.

"Der Auftrag des Westens, die irakische Zentralregierung widerstandsfähiger gegen Einfluss von außen zu machen, bleibt richtig", erklärte Lambsdorff. "Doch jetzt muss die Sicherheit unserer Soldaten oberste Priorität haben. Das kann auch bedeuten, sie zunächst nach Deutschland zu verlegen oder die Ausbildung der irakischen Streitkräfte in Jordanien fortzusetzen."

Weiter ging der außenpolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Omid Nouripour: Die Bundeswehrmission im Irak müsse "sofort ausgesetzt werden, bis klar ist, wie die Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten gewährleistet werden kann."

Auch grundsätzlich stelle sich die Frage, wie sich die Bundesregierung unter diesen Bedingungen die weitere Präsenz der Bundeswehr im Irak vorstelle, sagte Nouripour. "Vor dem Hintergrund der massiven Änderungen des politischen Umfelds ist die Wirksamkeit dieses Einsatzes nicht mehr darstellbar."

Die Rhetorik der Vergeltung durch den iranischen Revolutionsführer Chamenei sei "todernst" zu nehmen, sagte der Grünenpolitiker. "Iranische Militärs und ihre Verbündeten sind an vielen Orten nahe genug an westlichen Streitkräften, um ihnen schaden zu können", warnte der Grünen-Abgeordnete.