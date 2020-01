Burkina Faso Mindestens 14 Tote bei Anschlag auf Schulbus

In Burkina Faso sind 14 Menschen bei einem Bombenanschlag auf einen Schulbus getötet worden. Weitere neun Menschen wurden verletzt. Unter den Opfern sind möglicherweise Kinder. Wer für die Tat in der nördlichen Provinz Sourou verantwortlich ist, sei noch nicht klar, heißt es.

Burkina Faso galt einmal als relativ ruhe Region in der Sahelzone. Jedoch haben in der Region in den vergangenen Jahren islamistische Gruppen, die Al Kaida und dem IS nahestehen, vermehrt Anschläge verübt - trotz internationaler Bemühungen, die Zahl solcher Anschläge zu verringern.

Bei Anschlägen kamen in den vergangenen Jahren Hunderte Menschen ums Leben. Erst am 24. Dezember töteten Aufständische 35 Menschen, fast alle von ihnen Frauen, in der nördlichen Provinz Soum.