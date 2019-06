"Meine Damen und Herren, guten Abend", sagt Carles Puigdemont auf Deutsch und die Menge ist begeistert. Etwa 150 Menschen sitzen in einem Hörsaal in einem Hamburger Hotel, das zugleich Seniorenresidenz ist, und klatschen frenetisch. Vorne sitzen Puigdemont und Zaklin Nastic, menschenrechtspolitische Sprecherin der Linken. Sie unterstützt Puigdemont schon lange und hat ihn nun nach Hamburg eingeladen.

In Barcelona ließ Carles Puigdemont einst das katalanische Parlament die Unabhängigkeit ausrufen. Es folgten: Flucht vor der Justiz, Gefängnis in Neumünster, Freiheit nach zwölf Tagen, politisch wiederbelebt vom Oberlandesgericht Schleswig. Nun also Hamburg-Lokstedt, dieser nette Stadtteil, dessen Bewohner auf Partys bisweilen erklären müssen, dass sie in der Nähe des wesentlich hipperen und bekannteren Stadtteils Eimsbüttel wohnen.

Das "New Living Home" in Lokstedt richtet sich laut Website unter anderem an "aktive und dynamische Best Ager". Kurz vor Puigdemonts Ankunft hatte in der Lobby eine Dame gefragt, ob es heute noch eine Veranstaltung gebe, schließlich könne sie ja stets kostenlos teilnehmen. Von Puigdemont weiß sie nichts.

Christian Charisius/ DPA Nastic und Puigdemont in Hamburg: Die Linken-Politikerin hatte den katalanischer Separatistenführer eingeladen

Zu dem Zeitpunkt sitzen im Hörsaal schon Dutzende Deutsch-Katalanen und warten auf den Mann, der für sie immer noch nur ihr Präsident ist. Draußen stehen Birgitta und Willy aus Nordrhein-Westfalen. Puigdemont verspätet sich, der Flieger.

Birgitta trägt ein Halstuch, auf dem eine katalanische Fahne zu sehen ist, Willy eine gelbe Schleife, das Symbol der "Independentistes". Durch WikiLeaks und Julian Assange seien sie auf Carles Puigdemont aufmerksam geworden, sagen Birgitta und Willy. Ihren Nachnamen wollen sie lieber nicht verraten. Seitdem hätten sie viel über Katalonien und den Konflikt mit Spanien gelesen. Heute wollen sie Puigdemont unbedingt live sehen - und ein Autogramm bekommen.

Dann kommt er endlich an. Puigdemont lächelt, gerade hat man ihn gefragt, ob er ein Nationalist sei, aber die Zeit für eine höfliche Begrüßung in der Landessprache mochte er sich nicht nehmen lassen. Nein, natürlich sei er kein Nationalist, erklärt Puigdemont dann. Die Spanier, das seien die wahren Nationalisten. Mit solchen Fragen kann man Carles Puigdemont nicht aus der Ruhe bringen. Oft tritt der ehemalige katalanische Präsident zurzeit auf Podien auf, erst vor ein paar Tagen war er in Oxford zu Gast.

Christian Charisius/ DPA Puigdemont (l.) und Nastic (r.) mit einer Dolmetscherin bei der Diskussionsrunde in Hamburg

Puigdemonts Ziel: Möglichst viele Bürger und Politiker überzeugen, dass den Katalanen von der spanischen Regierung ihre demokratischen Rechte verwehrt werden - und sie das Recht haben, in einem Referendum über ihre Unabhängigkeit abzustimmen. Auch wenn die spanische Verfassung das ausschließt.

Puigdemont will den Katalonien-Konflikt internationalisieren. Diese Strategie ist momentan die einzige Chance für die Katalanen. Zuhause in Spanien sieht es gerade eher düster aus: Die spanische Justiz geht hart und gnadenlos vor, sie hat zwölf Anführer der Unabhängigkeitsbewegung angeklagt, weil sie das illegale Unabhängigkeitsreferendum organisiert haben sollen.

Puigdemont sitzt nur nicht in Untersuchungshaft, weil er rechtzeitig nach Brüssel geflohen ist. Immer noch gibt es einen spanischen Haftbefehl gegen ihn. Sobald er spanischen Boden betritt, drohen ihm eine Festnahme und bis zu 30 Jahre Haft.

Allerdings wäre Puigdemont nicht Puigdemont, wenn er nicht eine weitere Möglichkeit gefunden hätte, die spanische Regierung zu piesacken. Bei der Europawahl haben seine Unterstützer ihn ins Parlament gewählt. Knapp fünf Prozent der spanischen Wähler stimmten für seine Liste "Gemeinsam für Katalonien/Freie für Europa". Als Mitglied des EU-Parlaments bekäme Puigdemont Immunität, wäre also vor Strafverfolgung geschützt. Allerdings muss er vorher seine Ernennungsurkunde in Madrid abholen und einen Eid auf die spanische Verfassung leisten, so wie alle spanischen Europaabgeordnete.

Um das EU-Mandat droht ein juristisches Tauziehen

Es darf als gesichert gelten, dass die spanische Justiz Puigdemont in diesem Fall festnehmen lassen würde. Bis zum 17. Juni hat Puigdemont Zeit, um nach Madrid zu kommen. Die Tage bis dahin dürften zum juristischen Tauziehen werden.

Puigdemont wusste natürlich von dieser Regelung. Am Montag versuchte er bereits ins Europaparlament zu gelangen - und wurde prompt abgewiesen. Eine vorläufige Akkreditierung wurde ihm und seinen zwei katalanischen Mitstreitern verwehrt. Puigdemont sprach von Diskriminierung, in der Tat hatten die übrigen spanischen EU-Parlamentarier bereits eine solche Akkreditierung erhalten.

Also hob der Vorsitzende des EU-Parlaments, Antonio Tajani, kurzerhand die Akkreditierung aller spanischen Abgeordneten auf. Mit der Entscheidung wolle er "jegliche Einmischung in einen nationalen Vorgang" vermeiden, schrieb er in einer Mitteilung. Zuvor hatten drei größten spanische Parteien einen Brief an ihn geschrieben, so berichtet es "El País".

Tajanis Reaktion war einer dieser kleinen Punktsiege für Puigdemont. Wieder einmal hatte er der Welt gezeigt, dass seine Gegner bemüht sind, ihm keine Bühne zu geben.

Er bereue nur eine Sache, sagt Puigdemont

Am Montagabend in Hamburg macht Puigdemont klar, dass er den Streit ums Europaparlament ausfechten will. "Wir werden unseren Weg gehen, unsere Rechte durchzusetzen. Und wir werden gewinnen", sagt er. Wieder Beifall. Es ist die altbekannte Taktik: maximale Eskalation - in der Hoffnung sich juristisch durchzusetzen und so weitere Aufmerksamkeit zu generieren.

Überhaupt zeigt sich Puigdemont wenig kompromissbereit. Er bereue nur eine Sache, sagt er auf Nachfrage: Dass er die Unabhängigkeit nicht schon selbst am 10. Oktober 2017 erklärt habe. Zweieinhalb Wochen später nahm ihm das Parlament diese Entscheidung dann ab.

"Wir sind doch Opfer"

Ob die Zeit nicht reif für einen Kompromiss sei, nun, da in Madrid die Sozialisten regieren? Puigdemont wehrt ab: Bisher habe der sozialistische Premierminister noch keinen Versuch des Dialogs gestartet. Könne er verstehen, dass viele Spanier seine Opferhaltung satt hätten? "Wir sind doch Opfer", sagt Puigdemont. Das sei nun mal Realität. "Katalanen wurden von der spanischen Polizei geschlagen, Katalanen sitzen im Gefängnis oder sind im Exil."

Beim Publikum in Hamburg kommt Puigdemont gut an. Fast eine halbe Stunde lang muss er für Selfies posieren, Küsschen verteilen, Autogramme geben. Auch Birgitta will eine Unterschrift. Sie hat Fotos von Puigdemont mitgebracht, dazu einen Brief. Er stammt von Puigdemont persönlich. Er bedanke sich für Birgittas Schreiben und ihre Unterstützung, steht dort. Birgitta strahlt, stolz hält sie Puigdemont seinen Brief zur Unterschrift hin.

Kurz vorher hatte Birgitta ihm auch die letzte Frage des Abends stellen dürfen. Als katalanischer Abgeordneter und Regionalpräsident habe er doch sicher schon mal einen Eid auf die spanische Verfassung leisten müssen. "Warum reicht das denn nicht?" Als er die Frage hört, muss auch Puigdemont lachen. "Vielleicht vertrauen sie mir nicht", sagt er - und sagt damit wohl den einzigen Satz des Abends, dem sie auch in Madrid zustimmen können.