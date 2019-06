"Sea-Watch"-Kapitänin Rackete "Ich hatte Angst"

Nach ihrer unerlaubten Einfahrt in den Hafen von Lampedusa hat die Kapitänin des Rettungsschiffs "Sea-Watch 3", Carola Rackete, ihre Entscheidung verteidigt. "Die Situation war hoffnungslos. Und mein Ziel war es lediglich, erschöpfte und verzweifelte Menschen an Land zu bringen", teilte die 31-Jährige über ihre Anwälte der italienischen Tageszeitung "Corriere della Sera" mit.

"Ich hatte Angst." Sie habe befürchtet, die Migranten könnten sich durch einen Sprung ins Wasser umbringen, da sie nicht schwimmen können.

Rackete sagte, sie habe das Polizeiboot sicher nicht berühren wollen. Sie habe die Situation falsch eingeschätzt, als sie sich dem Dock näherte. "Ich hatte nicht die Absicht, irgendjemanden in Gefahr zu bringen, ich habe mich bereits entschuldigt und bitte erneut um Entschuldigung."

Die Kapitänin hatte in der Nacht entschieden, die "Sea-Watch 3" in den Hafen einlaufen zu lassen. Ein Polizei-Schnellboot versuchte dies vergeblich zu verhindern. "Wir haben uns in den Weg gestellt (...), aber wenn wir dort geblieben wären, hätte (die 'Sea-Watch') das Schnellboot zerstört", sagte ein Polizist. "Eine kriegerische Handlung", nannte Italiens Innenminister Matteo Salvini von der rechtsradikalen Lega das Manöver.

Der Vater der Kapitänin, Ekkehart Rackete, sagte der Zeitung, seine Tochter habe nie einen Fehler begangen. "Carola ist nicht impulsiv, sie weiß immer, was sie macht, und sie ist eine starke Frau."

Rackete war vergangene Woche zunächst unerlaubt in die italienischen Hoheitsgewässer und schließlich auch in den Hafen von Lampedusa eingefahren und hatte sich damit über die Anweisungen der Behörden hinweggesetzt. Bei der Ankunft auf der italienischen Insel war Rackete festgenommen worden. Sie steht nun unter Hausarrest.

Ihr drohen mehrere Anklagen, unter anderem wegen Beihilfe zur illegalen Migration. Am Montag wird ihre Vernehmung und eine mögliche Bestätigung des Haftbefehls erwartet.

Das Rettungsschiff "Sea-Watch 3" hatte am 12. Juni vor der Küste Libyens 53 Menschen gerettet. 13 von ihnen waren zwischenzeitlich an Land gebracht worden, die übrigen verließen am Samstagmorgen das Schiff und wurden in das Aufnahmelager auf Lampedusa gebracht.

