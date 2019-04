Wenn Yeang Sothearin seine Wohnung im Viertel Pou Senchey in Phnom Penh verlässt, steht da oft schon dieser Mann. Im bunten Hemd tritt der Nachbar auch heute an seinen Hauseingang an der engen, staubigen Gasse und blickt durch die Gitterstäbe vor seiner Tür, vor der eine alte Frau auf einer Bank döst. Mit beiden Händen hält sich der Mann an den Stäben fest, sagt kein Wort, erwidert die Grußgeste nicht. An der nächsten Straßenecke flüstert Yeang Sothearin: "Das war einer von ihnen."

So geht das fast jeden Tag, seitdem Yeang Sothearin aus dem Gefängnis entlassen wurde. Überall in seiner Nachbarschaft wittert er Spione, die jeden seiner Schritte verfolgen. Er ist Journalist, vier Jahre lang hat er für Radio Free Asia gearbeitet, berichtete über Politik, Korruption und Menschenrechte. Viele seiner Geschichten handelten vom Einfluss der Familie von Premierminister Hun Sen. Am 14. November 2017 wurde er von der Polizei festgenommen, genauso wie ein ehemaliger Kollege. Im August 2018 wurden sie gegen Kaution wieder entlassen. Wirklich frei ist Yeang Sothearin in Kambodscha seitdem nicht mehr:

Zwei Tage nach Yeang Sothearins Festnahme ließ das Oberste Gericht die größte Oppositionspartei des Landes, die Nationale Rettungspartei Kambodschas (CNRP), auflösen. Hun Sen stand damit bei der Wahl am 29. Juli 2018 ohne ernstzunehmenden Konkurrenten da - und ohne Kritiker. Auch die wichtige unabhängige Zeitung, "Cambodia Daily", musste schließen. Die "Phnom Penh Post" bekam eine neue, der Regierung zugeneigte Führung.

Dabei hatte es anfangs noch so ausgesehen, als würde sich Kambodscha, das bis vor 40 Jahren von den Roten Khmer regiert und terrorisiert wurde, langsam in Richtung einer demokratischen Gesellschaft bewegen. Eingefordert hatten die Entwicklung die Westmächte, die dem Land, das zu einem der ärmsten in Südostasien zählt, Entwicklungshilfe in Milliardenhöhe gaben. Doch die erstarkende Opposition bedrohte offenbar die Macht des Premiers Hun Sen, der seit mehr als 30 Jahren Regierungschef des Landes ist und dies mit aller Macht bleiben wollte. Das sagen zumindest dessen Kritiker.

"China unterstützt, dass der demokratische Prozess hier untergraben wird", sagt Yeang Sothearin. Je mehr Geld Hun Sen aus Peking bekomme, desto stärker verfolge er seinen autoritären Kurs. Denn China bietet ihm etwas, das ihm der Westen nicht geben will: finanzielle Hilfe ohne Bedingungen.

Chinesisches Bauprojekt in Phnom Penh

Heute ist das vom US-Kongress gegründete und mit US-Mitteln finanzierte Radio Free Asia in Kambodscha nicht mehr zu hören; stattdessen gibt es etwa das China-Cambodia Friendship Radio. Zudem erwägt die EU als Reaktion auf die Menschenrechtsverletzungen in Kambodscha die Zollbefreiung für das Land zu streichen. Das würde vor allem die Textilindustrie Kambodschas treffen - und bedroht damit Hunderttausende Jobs. "Lassen Sie mich denen, die mir vorwerfen, zu eng mit China zu sein, eine Frage stellen", sagte Hun Sen im vergangenen Jahr laut "New York Times" in Richtung der Westmächte. "Was habt ihr mir zu bieten, außer Beleidigungen, dem Versuch, mich zu disziplinieren, und Sanktionsdrohungen?"

In Kambodscha zeichnet sich ab, was weltweit gerade passiert: Die USA ziehen sich aus internationalen Verpflichtungen zurück und konzentrieren sich auf nationale Interessen - und China stößt in das hinterlassene Vakuum.