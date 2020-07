Diplomatische Krise China schließt US-Konsulat als Antwort auf Konsulatsschließung der USA

Nachdem die USA ein chinesisches Konsulat wegen Spionagevorwürfen schlossen, hat Peking reagiert. Am frühen Morgen holten chinesische Polizisten am US-Konsulat in Chengdu die US-Flagge ein.