Gerüchte dazu gab es schon lange, nun soll es auch Beweise geben: China will in Kambodscha offenbar einen Marinestützpunkt nutzen. Nach Informationen des "Wall Street Journal" hat Peking einen Geheimvertrag mit Kambodscha darüber abgeschlossen. Demnach geht es um die Marinebasis Ream in der Provinz Sihanoukville im Süden des Landes. Der Vertrag soll zunächst einen Zeitraum von 30 Jahren umfassen, danach soll er um jeweils zehn Jahre immer wieder verlängert werden können.

Der Bericht stützt sich auf US-amerikanische Quellen, die das Papier eingesehen haben wollen. Demnach wurde eine erste Version des Vertrags bereits im Frühling dieses Jahres aufgesetzt. Eine solche Vereinbarung würde China die Möglichkeit geben, territoriale Ansprüche und wirtschaftliche Interessen im Südchinesischen Meer geltend zu machen und Verbündete der USA in der Region herauszufordern. Der Stützpunkt liegt am Golf von Thailand.

Kambodscha wies den Bericht am Montag mit den bekannten Argumenten zurück: "So etwas könnte nicht passieren, weil es gegen die kambodschanische Verfassung verstößt, ausländische Militärbasen zu beherbergen", sagte der kambodschanische Regierungschef Hun Sen der regierungsfreundlichen Webseite Fresh News. Ein Sprecher des kambodschanischen Verteidigungsministeriums sagte, der Bericht des "Wall Street Journals" sei erfunden und ohne jegliche Grundlage.

China ist der wichtigste Verbündete von Regierungschef Hun Sen und hat Milliarden an Entwicklungshilfe und Kredite an Kambodscha vergeben (mehr dazu lesen Sie hier). Das US-Verteidigungsministerium hatte Anfang Juli in einem Brief an Kambodscha hinterfragt, warum das Land ein Angebot zur Reparatur der Marinebasis ausgeschlagen hat und damit suggeriert, dass China einen Stützpunkt in dem Land suche. Die Opposition in dem südostasiatischen Land warnt schon lange vor einer geplanten Militärpräsenz Chinas in Kambodscha.

Das US-Außenministerium forderte Kambodscha auf, eine solche Vereinbarung zurückzuweisen. Das Land sei verfassungsrechtlich gegenüber seinem Volk verpflichtet, eine unabhängige Außenpolitik zu verfolgen.