Schon vor mehr als einem halben Jahr wurde der ehemalige Interpol-Chef Meng Hongwei in China festgesetzt. Jetzt haben die Behörden offiziell Haftbefehl gegen ihn erlassen. Die Oberste Staatsanwaltschaft des Landes teilte mit, dass Meng Hongwei vor einigen Tagen wegen des Verdachts auf Korruption festgenommen worden sei.

Faktisch befindet sich der einst mächtige chinesische Politiker bereits seit vergangenem Herbst nicht mehr auf freiem Fuß. Damals war er vom Interpol-Sitz in Frankreich nach China gereist und dort verschwunden. Kurz darauf gab Interpol Mengs Rücktritt bekannt. Die chinesischen Behörden teilten mit, er sei der Korruption beschuldigt worden und stehe unter "Aufsicht". Damit ist in der Regel gemeint, dass er festgehalten wird. Die regierende Kommunistische Partei Chinas geht derzeit massiv gegen Korruption in den eigenen Reihen vor.

Im März wurde der ehemalige Vizepolizeiminister dann aus der Kommunistischen Partei ausgeschlossen und der Fall wurde der Staatsanwaltschaft übergeben. Dies führt in China in aller Regel zur Anklage und zu anschließender Verurteilung.

Der Fall löste internationale Kritik aus

Meng wurde vorgeworfen, "seine Position und seine Macht zum persönlichen Vorteil missbraucht", staatliche Gelder für die Finanzierung des "extravaganten Lebensstils seiner Familie verschwendet" und die Prinzipien der Partei missachtet zu haben, wie die parteiinterne Disziplinarkommission mitteilte.

Mengs Frau hatte ihn bei den französischen Behörden als vermisst gemeldet, weil sie nichts mehr von ihm gehört hatte, seit er nach China gereist war. Die Art und Weise, wie der chinesische Interpol-Chef plötzlich ohne vorherige Ankündigung aus dem Verkehr gezogen wurde, hatte internationale Kritik ausgelöst.

Neben Meng sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Funktionäre ins Visier der Anti-Korruptions-Kampagne von Präsident Xi Jinping geraten. Seit dessen Amtsantritt im November 2012 sind Dutzende hochrangige Politiker, Militärs und Manager wegen Korruptionsvorwürfen festgenommen worden.