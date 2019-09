Weitreichende Einflussnahme China ist Australiens Problempartner

Sechsmal in knapp zwei Minuten fühlte sich die neue australische Abgeordnete Gladys Liu genötigt, eine Selbstverständlichkeit zu betonen: "Für mich stehen die Interessen Australiens im Vordergrund", sagte sie in einem TV-Interview vor wenigen Tagen. Der Moderator hatte sie gefragt, ob sie der Regierungslinie folge, wonach das Ausbreiten der chinesischen Streitkräfte im Südchinesischen Meer nicht rechtens sei. Eine klare Antwort bekam er nicht.

Noch eine zweite Frage brachte Liu in Bedrängnis: Was sie zu den Berichten sage, wonach sie noch bis vor wenigen Jahren Mitglied zweier Provinzräte in der Volksrepublik gewesen sei? "Ich kann mich nicht daran erinnern", antwortete Liu.

Die 55-Jährige ist die erste Parlamentarierin in Canberra, die auf chinesischem Boden - in der Sonderverwaltungszone Hongkong - geboren wurde. Liu hat seit 1992 die australische Staatsbürgerschaft, sie vertritt einen Wahlkreis in Victoria, in dem viele chinesische Einwanderer leben.

Welche Verbindungen hat Liu zur KP in China?

Das Interview mit dem TV-Sender geriet für sie zum Desaster - und nährte die Sorge vieler Australier, Peking könne zunehmend versuchen, auf die Politik des Landes einzuwirken. Nicht nur, weil die Abgeordnete das Machtstreben Pekings im Hinterhof Australiens nicht eindeutig verurteilte, wie es ihre Parteikollegen tun.

Auch bei der zweiten Frage musste Liu am Tag nach dem Interview nachbessern: Sie habe eine "Ehrenrolle" in einem der fraglichen chinesischen Räte inne gehabt, räumte sie in einem Statement ein. Diese Vereinigung erstattete dem Staatsrat, Chinas oberster Verwaltungsbehörde, Bericht.

Liu entgegnete, solche Posten würden von der chinesischen Regierung unglücklicherweise auch ohne das Wissen des Betroffenen vergeben. Sie werde jetzt prüfen lassen, in welchen Zusammenhängen ihr Name gelistet sei. Kritiker werfen ihr nun vor, zum "Propaganda-Arm" der Kommunistischen Partei zu gehören.

Lukas Coch/ EPA-EFE/ REX Australiens Premier Scott Morrison und Abgeordnete Gladys Liu

Verteidigt wurde sie von ihrem Parteifreund aus den Reihen der Liberalen, Australiens Premierminister Scott Morrison. Liu sei neu im Amt und noch unerfahren, sie habe einfach ein unglückliches Interview gegeben, sagte er.

"Der wichtigste Handelspartner ist auch der schwierigste"

Die "Schmutzkampagne", die nun gegen sie gefahren werde, sei rassistisch motiviert. Tatsächlich habe sich in den vergangenen Jahren die Antipathie gegen chinesischen Einfluss in der australischen Gesellschaft noch einmal verschärft, sagt Heribert Dieter, Gastprofessor an der Universität Hongkong.

Dabei profitieren die Australier vom wirtschaftlichen Aufschwung Chinas, etwa ein Drittel der australischen Exporte gehen in die Volksrepublik. Die wirtschaftliche Abhängigkeit bringe die Regierung in Canberra aber in eine unkomfortable Situation: "Der wichtigste Handelspartner ist gleichzeitig auch der schwierigste Partner", sagt Dieter.

Australien gelte inzwischen als das "Experimentierfeld" der Chinesen. Hier sehe man, wie weit Peking bereit sei zu gehen mit seiner Interventionspolitik - die es auf chinesischem Boden niemals dulden würde.

Der chinesische Einfluss reicht weit in die australische Gesellschaft hinein. Er wird etwa an den Universitäten des Landes deutlich, an denen mehr als 100.000 chinesische Studenten lernen - und dafür hohe Studiengebühren bezahlen. Erst vor wenigen Wochen hat die australische Regierung offiziell eine Arbeitsgruppe eingesetzt, welche die Rolle Chinas an den Lehrinstituten untersuchen soll.

Im Zusammenhang mit den Protesten in Hongkong könne es zu "Selbstzensur" von Studenten und Universitätsmitarbeitern gekommen sein, so die Vermutung. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge sollen zudem chinesische Kräfte hinter einem Cyberangriff auf das australische Parlament Anfang des Jahres stecken.

"Es gibt viele Belege für die Skepsis der Australier", sagt Dieter. Der bislang schwerstwiegende Fall war der des sozialdemokratischen Senators Sam Dastyari. Er galt als Polit-Hoffnung, bis 2016 öffentlich wurde, dass die Firma eines chinesischen Milliardärs wohl Rechnungen von ihm übernommen hatte.

"Shanghai Sam" und der Einfluss Chinas auf die Politik in Canberra

Wenige Monate später verteidigte Dastyari das militärische Vorgehen der chinesischen Marine im Südchinesischen Meer - das werteten viele als Beleg der Einflussnahme auf ihn. Der heutige Premier Morrison verhöhnte den konservativen Politiker damals als "Shanghai Sam". 2017 trat Dastyari von seinem politischen Posten zurück. Das Gleiche verlangte er nun in einem Interview mit dem britischen "Guardian" von Liu.

In der Zwischenzeit hat Canberra ein Gesetz verabschiedet, das Einmischungen ausländischer Regierungen eindämmen soll:

Zwar verbietet es nicht direkt finanzielle Zuwendungen an Politiker aus dem Ausland, verlangt aber, dass sich Interessenvertreter aus dem Ausland auf einer öffentlichen Liste registrieren.

Zudem macht das Gesetz den Versuch illegal, die Interessen ausländischer Regierungen in der australischen Politik zu implementieren. Die dafür vorgesehene Strafe: Gefängnis - bis zu 20 Jahre.

Die australische Regierung distanziert sich zudem von Peking, indem sie chinesische Investitionen in sensible Bereiche ablehnt, etwa in Stromnetze, Gasleitungen oder Telekommunikationsunternehmen. Auch große landwirtschaftlich genutzte Gebiete will Canberra nicht an chinesische Investoren geben, ebenso wenig wie den Ausbau des 5G-Netzes im Land.

Warnung vor "Hyper-Angst" vor China

Die Diskussionen über den Umgang mit China hat allerdings auch Auswirkungen auf die wachsende chinesischstämmige Gemeinschaft in Australien. Der ehemalige Außenminister Gareth Evans beklagte den Ton der medialen Berichterstattung zum Fall Liu bei einem Wirtschaftsgipfel. Es werde eine "Hyper-Angst" vor China geschürt, sagte er vor Teilnehmern einem "Guardian"-Bericht zufolge. Das mache es den Menschen mit chinesischen Wurzeln im Land fast unmöglich, in Bereichen beruflich aufzusteigen, die nur ansatzweise sicherheitsrelevant seien. "Das ist ein Umfeld der Angst und Panik, und das muss aufhören", sagte er.

Allerdings tragen auch chinesische Diplomaten vereinzelt zu der australischen Ablehnung bei. So wies die Botschaft Chinas in Canberra das Gesetz gegen Einfluss durch ausländische Regierungen, das nicht ausschließlich auf Peking abzielte, brüsk zurück.

Mehr noch: Der Botschafter machte deutlich, dass die Volksrepublik seine Rohstoffe auch aus anderen Quellen als den australischen Exporten beziehen könne. "Das ist in der australischen Öffentlichkeit sehr schlecht angekommen", sagte Dieter. So nähre die chinesische Regierung eher die Antipathie, statt diese abzubauen.