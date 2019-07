Muslimische Minderheit in China Halal-Restaurants sollen angeblich arabische Schriftzeichen entfernen

In Peking gibt es mehr als 1000 Halal-Restaurants und Läden. Viele davon werden offenbar gezwungen, Symbole, die mit dem Islam verknüpft sind, wie den Halbmond oder arabische Schriftzüge, zu entfernen.

Das hat die Nachrichtenagentur Reuters recherchiert. Demnach waren sie in den vergangenen Wochen in elf Läden, die alle von Behördenmitarbeitern besucht worden waren. Einige Mitarbeiter hätten einem Manager eines Pekinger Nudelgeschäfts befohlen, das Wort "Halal" zu überdecken und ihm anschließend dabei zugeschaut. "Sie sagen, es sei fremde Kultur, und wir sollten mehr chinesische Kultur verwenden", erzählte er. Der Manager will laut dem Bericht nicht genannt werden.

Pekings Regierung wollte das Vorgehen nicht kommentieren

Seit 2016 gehen die chinesischen Behörden verstärkt gegen muslimische Zeichen im Alltag vor. So wurden viele traditionell-muslimische Kuppeln von Moscheen im ganzen Land entfernt und durch traditionell-chinesische Pagoden ersetzt.

Pekings Regierung wollte das Vorgehen nicht kommentieren und sagte, es sei eine nationale Weisung. Viele Ladenbesitzer und Angestellten berichteten Reuters, es mache ihnen nichts aus, ihre Schilder abzuhängen oder neue anzubringen. Einer sagte aber, die Behörden wollten die muslimische Kultur "auslöschen".

Eigentlich garantiert China die Religionsfreiheit - in dem Land leben 20 Millionen Muslime. Doch seit vielen Jahren schwelt der Konflikt vor allem zwischen den muslimischen Uiguren und den Chinesen. Nach Schätzungen der Uno werden mehr als eine Million Uiguren in Internierungslagern in der Region Xinjiang festgehalten. In der Region wurde ein riesiger Überwachungsapparat aufgebaut.