Mein persönlicher Corona-Vergleich Icon: Spiegel Plus Kommt Deutschland schlechter durch die Pandemie als Italien?

Vor einem Jahr reiste ich in die abgeriegelte »Zona Rossa«. Ich sollte herausfinden, was in Italien falsch lief – und was Deutschland daraus lernen konnte. Heute kenne ich die Antwort.

Eine Erinnerung von Juan Moreno