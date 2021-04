Kampf gegen die Pandemie in Afrika Wo der Impfstoff knapp ist – und doch weggeschmissen wird

In Afrika kommt viel zu wenig Impfstoff an. Doch die Skepsis der Menschen ist in einigen Ländern so groß, dass nun Tausende Dosen vernichtet werden müssen. Das liegt auch an verheerenden Kommunikationspannen.