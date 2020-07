Vier Amerikaner über steigende Corona-Zahlen Icon: Spiegel Plus "Wenn Trump verliert, wird das Virus verschwinden"

In keinem Land wütet die Pandemie derzeit so heftig wie in den USA. Was macht das mit den Menschen? Eine Verwaltungschefin, ein Unternehmer, eine Taxifahrerin und eine Firmenchefin erzählen.