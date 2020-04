Kampf gegen Corona In Tansania können sich die wenigsten leisten, zu Hause zu bleiben

In Tansania soll ein Corona-Ausbruch verhindert werden. Per Offline-App will eine Frau die Bevölkerung mit medizinischem Wissen versorgen - doch viele Arme stehen zwischen der Frage, sich zu infizieren oder zu verhungern.