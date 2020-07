Auswirkung der Coronakrise in Afrika Keine Binden, keine Gleichberechtigung

Schülerin Thelma Mapika vor ihrem Elternhaus in Harare am ersten Tag des Lockdowns in Simbabwe. Seitdem kann sie nicht mehr zur Schule. Selbst wenn sie dürfte, wäre ihre Periode ein Hindernis - die Preise für Binden sind extrem gestiegen, und für viele sind sie kaum bezahlbar.

JEKESAI NJIKIZANA/ AFP