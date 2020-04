Acht Milliarden - Der Auslands-Podcast 14 Tage in Wuhan, wo die Coronakrise begann

Nach 76 Tagen im totalen Lockdown – wie fühlt sich das Leben in der 11-Millionen-Metropole an? SPIEGEL-Korrespondent Bernhard Zand war als einer der ersten Journalisten in Wuhan. Im Podcast mit Juan Moreno erzählt er davon.