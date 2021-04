»Verlängerung« der Pandemie WHO nennt europäische Impfkampagne »inakzeptabel langsam«

Zu wenig Impfstoff, einige Vakzinen nur bedingt einsetzbar: In Europa hapert es bei der Corona-Impfkampagne an mehreren Stellen. Die WHO prangert nun an, der Kontinent würde die Pandemie in die Länge ziehen.