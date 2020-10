Corona-Schutzmaßnahmen in den USA Weißes Haus blockiert offenbar Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln

Masken gelten als effektive Maßnahme zur Eindämmung des Coronavirus. Laut "New York Times" will das Weiße Haus das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in öffentlichen Verkehrsmitteln trotzdem nicht vorschreiben.