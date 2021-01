Corona in Italiens Klöstern Wie Nonnen und Priester der Pandemie trotzen

In Italien sind viele Geistliche an Corona gestorben. Sie steckten sich bei der Seelsorge auf Intensivstationen an, viele zählen wegen ihres hohen Alters zur Risikogruppe. Wie hat die Pandemie das Leben der Priester und Nonnen verändert?

und Gianmarco Maraviglia (Fotos) Von Maria Stöhr