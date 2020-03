Hilferuf von New Yorks Gouverneur "Sie wählen die 26.000 aus, die sterben werden"

Mit mehr als 25.000 Fällen ist der Bundesstaat New York das Corona-Epizentrum der USA. Es fehlt vor allem an Beatmungsgeräten. Gouverneur Andrew Cuomo sendet einen verzweifelten Hilferuf an die Bundesbehörden.