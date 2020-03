Spanische Ärztin über Notstand in Kliniken Icon: Spiegel Plus "Jeden Tag, wenn ich nach Hause komme, weine ich"

In Spanien steigt die Zahl der Corona-Toten schneller als in Italien. Die Ärztin Inés Lipperheide kämpft auf einer überfüllten Intensivstation um ihre Patienten. Sie berichtet von Zuständen "wie in einem Horrorfilm".

, Saragossa Aufgezeichnet von Steffen Lüdke