US-Außenminister zum Coronavirus Pompeo erhebt Anschuldigen gegen China

Geheimdienste werfen China vor, Informationen zu Ursprung und Ausbreitung des Coronavirus zu verschleiern. US-Außenminister Pompeo sagt nun, es gebe eine "bedeutende Menge an Beweisen" für den Ursprung des Virus in einem Labor, verstrickt sich jedoch in Widersprüche.