Kampf gegen Coronavirus Uno-Sicherheitsrat lockert Nordkorea-Sanktionen

Nordkorea hat wegen des Coronavirus seine Verbindungen zum Rest der Welt gekappt. Die Uno will medizinisches Gerät in das Land schicken - und appellierte an Diktator Kim. Der brüstet sich mit "erstklassigen Anti-Epidemie-Schritten".