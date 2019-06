Weltkriegsgedenken mit Merkel, Trump und der Queen Blick zurück in die Hölle

Wie klein selbst Donald Trump an diesem Tag wirkt - allein auf einer gewaltigen Bühne, um die sich die Vertreter von 16 Nationen scharen. Gerade mal zwei Minuten steht er da vorne und trägt Roosevelts "Mighty Endeavor" vor, ein Gebet, in dem von Toleranz und Einigkeit die Rede ist. Dann geht er wieder.

Sogar Trump akzeptiert an diesem Tag, dass es sich nicht um ihn dreht. Sondern um die rund 300 alten Männer, die in einiger Entfernung zumeist in Rollstühlen sitzen und sich gelegentlich eine Träne aus dem Augenwinkel wischen: Veteranen des Zweiten Weltkriegs - und lebende Mahnmale einer aus den Fugen geratenen Welt.

DER SPIEGEL Details zur Operation "Overlord"

Vor genau 75 Jahren waren diese Männer gemeinsam mit Zehntausenden weiteren ausgezogen, um sich einem der wagemutigsten militärischen Manöver der Menschheitsgeschichte anzuschließen. Vom 6. Juni 1944 an landeten sie im Rahmen der "Operation Overlord" an den Stränden der Normandie, wo sie unter unvorstellbaren Bedingungen und Verlusten eine zweite Front gegen die deutsche Wehrmacht errichteten. Es war der Anfang von Hitlers Ende.

An diesem Mittwoch nun begaben sich diejenigen, die den Wahnsinn er- und überlebt haben, nach Southsea Common im südenglischen Portsmouth, heute eine friedliche Grünfläche am englischen Kanal - damals der Ort, von dem aus viele junge Männer zu ihrer allerletzten Fahrt aufbrachen.

Eskortiert wurden die Veteranen von Queen Elizabeth II., ihrem Sohn, dem Prinzen von Wales, sowie 16 Staats- und Regierungschefs: 15 von ihnen Vertreter der Nationen, die sich damals zu einer Streitmacht zusammentaten. Die 16. war Angela Merkel. Im Namen aller wandte sich die Queen in einer kurzen Rede direkt an die Kämpfer von einst, für ihre wichtigste Botschaft reichten der 93-Jährigen dabei zwei Worte: "Vielen Dank".

Im Video: Eine Handvoll Sand für den Gefallenen

Video REUTERS

Das britische Verteidigungsministerium hatte die D-Day-Feierlichkeiten, die in Portsmouth noch mehrere Tage fortgesetzt werden, als "größtes britisches Militärspektakel der jüngeren Geschichte" angekündigt. Die eineinhalbstündige Zeremonie aber war noch weit mehr als das. Mit Hilfe von Theaterszenen, Fotografien der Schlacht in der Normandie, Auszügen aus Briefen von Soldaten und Musik aus den 1940er-Jahren gelang den Veranstaltern ein geschickt komponierter Blick zurück in den Abgrund. Wer wollte, konnte die gesamte Feier jedoch auch als Aufruf an die Würdenträger von heute lesen, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen.

So überspannte ein weithin sichtbares Band von 15 Flaggen die 60 Meter breite Hauptbühne - zehn davon, inklusive der britischen, gehören heute zu Mitgliedsländern der Europäischen Union. Einmal ertönte aus den Lautsprechern Churchills Stimme, wie sie davon sprach, dass das britische Empire und die französische Republik "einer gemeinsamen Notwendigkeit" folgen. Ein anderes Mal zitierte ein Redner die Erklärung der Teheraner Konferenz, die Churchill, Roosevelt und Stalin 1943 verfasst hatten. Darin drückten die Alliierten ihre Entschlossenheit aus, "dass unsere Nationen im Krieg und in dem Frieden, der folgen wird, zusammenarbeiten werden".

Vertreter aus Russland jedoch fehlten in Portsmouth, dafür wandten sich die Staats- und Regierungschefs aus Frankreich, Großbritannien und den USA in kurzen Beiträgen ans Publikum. Emmanuel Macron, Theresa May und Trump wurden dabei nicht namentlich, sondern nur in ihrer Funktion vorgestellt - ganz so, als ginge es darum, auch ihnen zu signalisieren, dass ihr Amt größer ist als sie selbst es womöglich glauben.

Dan Kitwood/Getty Images Veteran John Jenkins

Der rührendste Moment dieser Feierlichkeiten aber kam, als der 99-jährige John Jenkins, am Stock gehend und mit Orden behängt, die Bühne betrat. Der Veteran aus Portsmouth war als 23-Jähriger losgeschickt worden, um Europa zu befreien. Die Nachgeborenen erinnerte er an eine Selbstverständlichkeit, die offenbar nicht mehr überall eine ist: "Wir dürfen niemals vergessen."