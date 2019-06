Dänische Insel für Flüchtlinge Die Gefangenen von Lindholm

Steffen Lüdke/ SPIEGEL ONLINE

Das kleine Boot bremst ab, ein paar Dutzend Meter sind es noch, dann stirbt das Röcheln des Motors. Es bleibt das Gluckern der Wellen und der Blick auf die kleine dänische Insel Lindholm: Sieben Hektar Land, ein paar Betonbauten. Der Schornstein verrät das Krematorium. Bis vor Kurzem verbrannte das dänische Veterinärsamt hier infizierte Tiere, experimentierte mit Viren.

Betreten darf man Lindholm deswegen nicht, zu gefährlich, heißt es. Der Boden ist verseucht. Immer noch könnte man sich mit Schweinepest infizieren. Ab 2021 sollen hier Flüchtlinge wohnen: Abgelehnte Asylbewerber, die nicht in ihre Heimat zurückgeschickt werden können, weil dort Krieg herrscht. Und kriminelle Flüchtlinge, die ihre Strafe aber verbüßt haben. So hat es die dänische Regierung beschlossen.

Mehr als 100 Menschen können es werden auf Lindholm. So sieht es der Plan vor. Medien aus aller Welt berichteten über die "Gefängnisinsel", das dänische Alcatraz.

Klar ist: Dänemark hat viele Inseln, dass es eine virenverseuchte sein musste, ist mutmaßlich kein Zufall. So wurde Lindholm zum Symbol für den Rechtsruck in der dänischen Einwanderungspolitik, das Signal: Kommt nicht, Ihr seid hier nicht willkommen.

REUTERS Lindholm aus der Luft: Kommt nicht, Ihr seid nicht willkommen

An diesem Mittwoch wird in Dänemark ein neues Parlament gewählt. Das Lindholm-Lager dient gleich mehreren Parteien dazu, Härte gegen Asylbewerber zu demonstrieren, vor allem gegen kriminelle.

Die Verbannung von Menschen auf eine Insel sendet eine Nachricht - an die eigenen Wähler. Seht her, wir kontrollieren genau, wer von unserem Sozialstaat profitieren darf. Und an Flüchtende, die angesichts solcher Schlagzeilen vielleicht doch lieber in Deutschland bleiben oder nach Schweden weiterreisen.

Beschlossen hat das Projekt im Dezember zwar die konservativ-liberale Minderheitsregierung, maßgeblich vorangetrieben wurde es aber von der rechtspopulistischen Dänischen Volkspartei. Jedes Jahr verlangt die Partei neue Zugeständnisse, im Tausch gegen die Zustimmung für den Haushalt. In einem Video freuten sich die Rechtspopulisten über die "gute Neuigkeit". In der Animation setzt ein Boot einen Menschen mit brauner Haut auf einer winzigen Insel ab.

Aber auch Integrationsministerin Inger Støjberg von der konservativ-liberalen Venstre-Partei nutzt Lindholm im Wahlkampf. Die Migranten seien unerwünscht, und sie werden das spüren, sagte sie. Støjberg zählt, wie oft sie die Ausländergesetze schon verschärft hat. Die 50. Verschärfung feierte sie mit einer Torte.

Was ist übrig geblieben von dem einst so liberalen Dänemark, von dem Land, das 1952 als erstes die Genfer Flüchtlingskonvention ratifizierte?

In Kalvehave streicht der Wind über rote Holzhäuser, im kleinen Fischerhafen schaukeln Boote auf dem Wasser. Drei Kilometer trennen den kleinen Ort mit den etwas mehr als 2000 Bewohnern von Lindholm. Oder 20 Minuten mit der Fähre. Im Sommer entspannen Touristen hier beim Radfahren oder Angeln. Über diese dänische Idylle bricht nun die Globalisierung herein.

Susanne Svarrer führt den Kampf gegen Lindholm an. Einst kam sie mit ihrem Mann nach Kalvehave, um in der Natur zu leben. Nun diskutiert sie über Lagerhaft und IS-Rückkehrer. Was, wenn künftig auch diese Menschen hier untergebracht würden? Und wer habe sich das Konzept überhaupt überlegt, schließlich könne man von der Insel bei niedrigem Wasserstand sogar nach Kalvehave waten. Man müsse nicht mal die Fähre nehmen.

Steffen Lüdke/ SPIEGEL ONLINE Susanne Svarrer spricht für die Lindholm-Gegner - und bangt um ihr Zuhause

Während Svarrer spricht, trägt der Wind Musikfetzen aus Richtung des Piers herüber. Rund 200 Menschen sind an diesem Tag im April an den Hafen gekommen, um gegen Lindholm zu demonstrieren. Die meisten sind Mitglieder in der örtlichen Protestgruppe. Svarrer ist ihre Sprecherin. Sie alle fragen sich, was passiert, wenn junge Männer tagsüber in ihren kleinen Ort kommen und nichts zu tun haben. Sie fürchten um ihre Heimat, haben Angst vor kriminellen Flüchtlingen und fallenden Häuserpreisen - und kritisieren die enormen Kosten des Projekts. Allein die Umgestaltung der Insel wird mehr als 100 Millionen Euro kosten.

Überhaupt, die Kosten. Wer die Demonstranten nach ihren Gründen fragt, hört vor allem dieses Argument. Klar, die Idee einer Flüchtlingsinsel sei auch problematisch. "So sind wir Dänen nicht, Menschen auf eine winzige Insel zu bringen, passt nicht zu uns", sagt zum Beispiel Susanne Svarrer. Aber sie sagt auch: "Diese 100 Menschen werden unser Leben einschränken." Falls das Lager auf Lindholm wirklich gebaut wird, wird sie wohl wegziehen.

Die Hoffnungen der Protestierenden ruhen auf dem Mann, der vor Lindholm im Boot sitzt. Brian Bressendorff, 32, Sozialdemokrat aus der Nähe von Kalvehave, drückt den Rücken durch, zückt das Handy, Selfiemodus. Bressendorff, kräftige Statur, ebener dunkler Bart, breites Lächeln, spricht in die Kamera, zu seinen potenziellen Wählern.

"Diese Insel kostet uns pro Migrant mehr Geld als ein Zimmer in einem der teuersten Hotels Kopenhagens!", ruft er über den Wind. Auch Bressensdorffs Hauptargumente sind die hohen Kosten und die sinkenden Häuserpreise. Er weiß: So sehen es auch seine Wähler. Erst später fügt er an. "Wir sollten Menschen nicht auf eine Insel bringen - egal woher sie kommen."

Steffen Lüdke/ SPIEGEL ONLINE Brian Bressendorff, Sozialdemokrat, kämpft in der eigenen Partei gegen Lindholm

Bressendorff kämpft innerhalb seiner sozialdemokratischen Partei dafür, dass sie sich gegen Lindholm ausspricht. Er muss das tun, wenn er als Repräsentant für die Region ins Parlament einziehen will.

Parteichefin Mette Frederiksen hat bereits eine Obergrenze für "nicht-westliche Ausländer" gefordert - und auch den sogenannten Paradigmenwechsel in der Einwanderungspolitik mitgetragen. Ausländer sollen nicht mehr integriert, sondern eher abgeschoben werden.

Martin Lemberg-Pedersen, Assistenz-Professor für Global Refugee Studies an der Aalborg University, beobachtet die dänische Flüchtlingspolitik seit Jahren. In Dänemark habe sich eine Abschreckungslogik durchgesetzt, sagt er. "Zwischen die Sozialdemokraten und die Rechtspopulisten passt in dieser Hinsicht kein Blatt mehr. Sie haben voll auf diesen Kurs gesetzt, werden dafür gewählt." Die Sozialdemokraten seien gefangen in ihrer Rhetorik und würden diese Antieinwanderungspolitik so schnell nicht mehr ändern können.

Der Effekt: Das gesamte politische System Dänemarks hat sich nach rechts verschoben. Bei den drei größten Parteien sind die extremen Positionen der Rechtspopulisten nun weitestgehend Konsens. Mit ihrer harten Haltung in der Migrationspolitik haben die Sozialdemokraten allerdings die Rechtspopulisten geschrumpft - und liegen nun in Umfragen klar vorne. Zur Lindholm-Frage haben sich die Sozialdemokraten im Parlament unlängst sogar enthalten, statt dagegen zu stimmen. Auch auf Nachfrage sprach sich die Parteichefin nicht klar gegen das Insel-Lager Lindholm aus.

Ihr Parteifreund Bressendorff seufzt, als er im schaukelnden Boot darauf angesprochen wird. In Kalvehave fürchten viele, dass die Sozialdemokraten im Fall eines Wahlsiegs versuchen werden, bei Asylangelegenheiten mit den rechten und rechtspopulistischen Parteien zusammenzuarbeiten, statt mit den Parteien des linken Blocks.

Bressendorff sagt, er glaube trotzdem nicht, dass das Lager auf Lindholm jemals gebaut werde, wenn seine Partei an die Macht kommt. "Ich werde alles geben, um es zu verhindern." Aber er könne es seinen Leuten nicht versprechen.