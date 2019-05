Erfolgsautor Daniel Kehlmann "Das Ansehen Österreichs in der Welt ist mir egal"

Daniel Kehlmann, einer der renommiertesten deutschsprachigen Schriftsteller, hat sich im SPIEGEL-Gespräch scharf über den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz geäußert. Über die von Kurz über mehr als anderthalb Jahre verfolgte Strategie, sich einerseits bürgerlich-liberal zu geben, andererseits mit Rechtspopulisten zu regieren, sagt Kehlmann: "Das ist die größte Gefahr, die ich sehe in der Welt."

Lesen Sie hier das ganze Interview.

Etwas Ähnliches würden auch die Republikaner unter Donald Trump machen. Er sehe Parallelen zwischen rechten Tendenzen in Österreich und in den USA, sagt Kehlmann: "Ich denke, dass die Republikanische Partei in Amerika heute zumindest eine starke faschistische Unterströmung hat, im Sinne des Austrofaschismus mit seiner Sehnsucht nach einem autoritären Staat, der religiös unterfüttert ist."

Der deutsch-österreichische Autor hatte zwei Tage vor der Veröffentlichung des Strache-Videos den österreichischen Bundeskanzler Kurz in einer Rede zur Auflösung der Koalition mit der FPÖ aufgefordert - und die Gefahr für das Ansehen Österreichs betont, die von dieser Regierung ausgehe. Jetzt sagt er dem SPIEGEL: "Ganz ehrlich: Mir ist das Ansehen Österreichs in der Welt egal. Diese Art von Patriotismus ist mir fremd." Er habe es trotzdem erwähnt, weil er vor der österreichischen Industriellenvereinigung gesprochen habe, einer ÖVP-nahen Organisation.

Über das Strache-Video selbst sagt Kehlmann, er habe "wahnsinnig gute Laune" gehabt, als er es sah. Ihm gefalle besonders die Szene, in der Strache und Gudenus erklären, was eine Glock ist. "Wie wahnsinnig gern Johann Gudenus diese Pistolenbewegung macht."

Und er erzählt, warum für Schriftsteller jetzt endgültig die Zeit der politischen Zurückhaltung vorbei sei. "Moralisch falsch und politisch gefährlich" sei es, sich jetzt weiter in nobler Zurückhaltung zu üben.