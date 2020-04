Getöteter US-Journalist Pakistanisches Gericht hebt Todesurteil im Mordfall Pearl auf

Der gebürtige Brite Ahmed Omar Said Scheich wurde 2002 wegen Mordes am US-Journalisten Daniel Pearl in Karatschi verurteilt. Nun entschied ein Gericht, seine Strafe zu reduzieren - er könnte schon bald freikommen.