Das Thema des Tages: Die Welt nach der Tötung von General Soleimani

Der US-Anschlag auf den iranischen Topgeneral Qasem Soleimani sollte das Regime in Teheran schwächen. Doch vorerst zumindest hat er das Gegenteil erreicht. Wo noch vor Kurzem Bürger gegen das iranische Regime demonstrierten, versammelten sie sich nun, drei Tage nach dem Anschlag, in kilometerlangen Trauerzügen hinter ihrer Führung. Im Zorn vereint gedachten sie dem Getöteten - ein Geschenk an die Mullahs. Der Überblick.

ABEDIN TAHERKENAREH/EPA-EFE/REX Menschenmassen bis zum Horizont bei einem Trauerzug für Soleimani

Wie durchdacht war also Donald Trumps Entscheidung? Kritische Stimmen in Washingten unterstellen ihm, er habe den Anschlag befohlen, um von der innenpolitischen Krise rund um sein Impeachment-Verfahren abzulenken. Andere vermuten eine schiere Machtdemonstration, abgefeuert vom Golfplatz und ohne das Wissen um die Konsequenzen. Doch kann Trump es sich erlauben, als Kriegstreiber dazustehen? Unser US-Korrespondent Roland Nelles liefert eine Einschätzung.

International laufen die Bemühungen um eine Beruhigung der Lage im Nahen Osten auf Hochtouren. Am Wochenende wollen sich Angela Merkel und Wladimir Putin treffen, um über den Konflikt zu sprechen. Die EU versucht indes, den Atom-Deal mit Iran noch zu retten - riskiert damit aber wiederum den Unmut der USA. Die Analyse.

Die Gefahr, die über dem Scheitern des Atomabkommens schwebt, ist die iranische Atombombe. Doch bei dem teilweisen Ausstieg Irans aus dem Abkommen handelt es sich um einen seit Längerem geplanten Schritt. Meine Kollegin Julia Köppe erklärt, was zum Bau nuklearer Sprengkörper nötig ist und wie realistisch die Angst vor der iranischen Atombombe überhaupt ist.

Die Zahl des Tages: 3

Um preisbereinigte drei Prozent stiegen die Umsätze des deutschen Einzelhandels im vergangenen Jahr - und legten damit zum zehnten Mal in Folge zu. Das teilte das Statistische Bundesamt mit.

News: Was Sie heute wissen müssen

Bundeswehr schickt vorerst doch keine neuen Soldaten in den Irak: Die Bundeswehr hat aufgrund der angespannten Lage im Irak entschieden, den geplanten Austausch der dort stationierten Truppen zunächst auszusetzen. Unklar ist, was mit den Soldaten vor Ort geschieht.

Die Bundeswehr hat aufgrund der angespannten Lage im Irak entschieden, den geplanten Austausch der dort stationierten Truppen zunächst auszusetzen. Unklar ist, was mit den Soldaten vor Ort geschieht. Zoran Milanovic neuer Präsident in Kroatien: Der Sozialdemokrat wird neuer Staatschef in Zagreb. Seine Wahl ist für Kroatien und Europa ein weiteres Signal gegen Populismus.

Der Sozialdemokrat wird neuer Staatschef in Zagreb. Seine Wahl ist für Kroatien und Europa ein weiteres Signal gegen Populismus. Immobilienpreise steigen weiter: Die Kombination könnte unglücklicher nicht sein: knappes Angebot, große Mengen zur Verfügung stehendes Geld - und nur wenige Anlage-Alternativen. Das treibt auch nach zehn Jahren Boom die Preise weiter in die Höhe.

Die Kombination könnte unglücklicher nicht sein: knappes Angebot, große Mengen zur Verfügung stehendes Geld - und nur wenige Anlage-Alternativen. Das treibt auch nach zehn Jahren Boom die Preise weiter in die Höhe. Tödlicher Unfall in Südtirol: Alkoholisiert fuhr ein 27-Jähriger in eine Menschengruppe, sechs Personen starben. Nun wird der Fahrer in ein Gefängnis verlegt.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Nachbarschaftskrieg: Meistens läuft das Tür-an-Tür friedlich ab. Doch was, wenn ein unerwünschter Pflanzenschatten zu Überwachungskameras und Gerichtsvorladungen führt? Sibylle Berg versuchte es anfangs mit Besänftigung - fand dann aber die bessere Lösung.

"Eine Psychotour mit Tränen, Wehmut und Inspiration": Bestsellerautorin Ildikó von Kürthy spricht darüber, warum sie nach Jahren eine Nacht im Haus ihrer längst verstorbenen Eltern verbrachte, und über Unvollkommenheit und Selbstoptimierung.

Georg Wendt/ DPA Ildikó von Kürthy: "Ich nehme den Kater gern in Kauf, wenn der Rausch es wert war"

Wo Science-Fiction recht hatte und wo nicht: In China entsteht gerade die Welt, die sich Science-Fiction-Propheten in den Achtzigerjahren ausgedacht haben. Unser Kolumnist Christian Stöcker meint: In einem wesentlichen Punkt lagen die Autoren von damals falsch. Chinas Schweine und die Welt von morgen.

Gute Nachrichten aus Katar: Manuel Neuer bleibt die Nummer eins im Tor des FC Bayern München. Der Fußball bringt Leichtigkeit in schwerer Zeit, findet Harald Schmidt. Die Videokolumne.

DER SPIEGEL

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Wie andere Länder auf Deutschland blicken: Deutschland sucht seine Rolle in der Welt, aber wie blickt die Welt auf Deutschland? In Washington und Peking, Warschau, Moskau und Paris fragt man sich, wohin Berlin steuert. Fünf kurze Analysen.

ESPECIAL/ NOTIMEX/ DPA "Viele sind ratlos, warum Berlin so wenig will"

Frauen posieren, Männer lügen beim Alter: Die Psychologinnen Johanna Degen und Andrea Kleeberg-Niepage haben Motive und Vorlieben beim Online-Dating erforscht. Im Interview sprechen sie über die Marktlogik auf Tinder, Statussymbole, Surf-Fotos und darüber, was Profilbilder wirklich aussagen.

Unterschätzte Suchtgefahr für Jugendliche: Rastet Ihr Kind aus, wenn jemand es am Spielen hindern will? Mediziner warnen vor Computerspielen wie "Fortnite", schon Zehnjährige zeigen Symptome wie Heroin-Junkies. Experten haben untersucht, woran das liegt und was Sie dagegen tun können.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Gehen Sie raus: Oder besser - rennen Sie raus! Obwohl es kalt und ungemütlich ist und drinnen das Sofa wartet, könnte heute der Abend sein, an dem Sie mit dem Joggen anfangen.

Denn egal, welche Strecke Sie sich vornehmen - der erste Schritt ist der schwerste. Welche Motivationstricks helfen, um sich nach der Arbeit noch zu einer Laufrunde aufzuraffen? Wie sollte man das Training beginnen? Und welche Ausrüstung ist sinnvoll?

top4running.de Paul Schmidt-Hellinger: "Man muss fürs Laufen nicht sportlich sein - man wird es dadurch"

Der Arzt und Sportler Paul Schmidt-Hellinger hat zweimal den Barbados-Marathon gewonnen, hält den deutschen Rekord über 50 Kilometer und kennt die Antworten. In der neuen Folge unseres Podcasts "Smarter leben" verrät er, wie es geht.

Ich wünsche Ihnen einen schönen, sportlichen Feierabend.

Herzlich

Isabella Reichert vom Daily-Team

