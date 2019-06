Erfolgreiche Klage Türkisches Verfassungsgericht erklärt Haft von Deniz Yücel für rechtswidrig

Erfolg für Deniz Yücel: Das türkische Verfassungsgericht hat entschieden, dass der "Welt"-Reporter Deniz Yücel zu Unrecht in Untersuchungshaft gesessen hat. Yücels Rechte auf persönliche Sicherheit und Freiheit sowie sein Recht auf Meinungsfreiheit seien durch die Haft verletzt wurden.

Der Journalist saß von Februar 2017 bis Februar 2018 ein Jahr lang ohne Anklageschrift im Hochsicherheitsgefängnis Silivri bei Istanbul in Untersuchungshaft, davon neun Monate in Isolationshaft. Am Anfang seiner Haftzeit wurde Yücel, wie er Anfang Mai in seiner vor einem deutschen Gericht abgegebenen schriftlichen Einlassung öffentlich machte, misshandelt.

Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis durfte Yücel ausreisen. Gleichzeitig wurde Anklage wegen Terrorpropaganda und Volksverhetzung erhoben. Der Prozess gegen den Journalisten wird am 16. Juli in Istanbul fortgesetzt.

Das Urteil des Verfassungsgerichts ist auch eine Niederlage für Staatschef Recep Tayyip Erdogan. Der Präsident hatte Yücel öffentlich als Terroristen bezeichnet.