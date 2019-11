Das Verhältnis von Angela Merkel und Donald Trump gilt als, vorsichtig formuliert, frostig. Doch wie ist das allgemeine Verhältnis der beiden Nato-Partnerstaaten zu bewerten? Bei dieser Frage haben Deutsche und Amerikaner laut einer Umfrage stark abweichende Ansichten.

In einer in der Nacht zum Dienstag in Washington und Berlin veröffentlichten Umfrage des Pew-Forschungszentrums und der Körber-Stiftung bezeichneten drei Viertel (75 Prozent) der Amerikaner das Verhältnis als gut oder sehr gut. Diese Meinung vertraten nur 34 Prozent der befragten Deutschen. Als schlecht oder sehr schlecht bezeichneten die Beziehungen nur 17 Prozent der Amerikaner, aber 64 Prozent der Deutschen.

Im Vergleich zum vergangenen Jahr hat sich die Zahl derjenigen, die das Verhältnis positiv beurteilen, allerdings auf beiden Seiten verbessert: Bei der Umfrage 2018 lag dieser Wert bei Amerikanern um 5 Prozentpunkte niedriger, bei Deutschen sogar um 10 Punkte.

Allerdings hatten 2017 noch deutlich mehr Deutsche das Verhältnis positiv bewertet als heute: Mit 42 Prozent lag dieser Wert damals 8 Punkte über dem jetzigen. 2017 war das Jahr, in dem Donald Trump als US-Präsident antrat. In einer anderen Pew-Umfrage hatten 2018 nur 10 Prozent der Deutschen angegeben, Vertrauen in Trump zu haben.

Wie wichtig sind die US-Einheiten auf deutschem Boden?

Weit auseinander liegen die Befragten auch bei ihrer Einschätzung zur Bedeutung der rund 35.000 in Deutschland stationierten US-Soldaten. 85 Prozent der Amerikaner bewerteten diese Truppenpräsenz als sehr wichtig für die eigene nationale Sicherheit. Auf deutscher Seite waren es gerade einmal 52 Prozent.

Trump kritisiert regelmäßig die aus seiner Sicht zu geringen Verteidigungsausgaben Deutschlands und wirft Berlin vor, hinter den selbstgesteckten Nato-Zielen zurückzubleiben. Allerdings teilten nur 35 Prozent der nun befragten Amerikaner die Meinung, die europäischen Verbündeten sollten ihre Verteidigungsausgaben erhöhen. 40 Prozent der Deutschen sagen, die Bundesrepublik sollte mehr in Verteidigung investieren.

Das Pew-Institut befragte für die Erhebung zwischen dem 17. und dem 22. September insgesamt 1004 Menschen in den USA. Auf der anderen Seite des Atlantiks holte die Körber-Stiftung von 1000 Deutschen zwischen dem 9. und 28. ein Meinungsbild ein.

