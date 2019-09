In einer gemeinsamen Erklärung haben Deutschland, Frankreich und Großbritannien erstmals Iran für die Angriffe auf die wichtigsten Ölanlagen in Saudi-Arabien verantwortlich gemacht.

"Für uns ist deutlich, dass der Iran die Verantwortung für diesen Angriff trägt", hieß es in einer am Rande der Uno-Vollversammlung veröffentlichten gemeinsamen Erklärung der Bundesregierung, der französischen sowie der britischen Regierung.

Die mit Iran verbündeten Huthi-Rebellen im Bürgerkriegsland Jemen hatten die Angriffe für sich reklamiert. Saudi-Arabien erklärte, die Angriffe seien mit iranischen Waffen ausgeführt worden und macht wie die US-Regierung auch die Führung in Teheran verantwortlich. Iran bestreitet eine Verwicklung. (Lesen Sie hier mehrzu dem Angriff auf die wichtigsten Ölanlagen Saudi-Arabiens.)

Angela Merkel, Emmanuel Macron und Boris Johnson riefen Iran in einer gemeinsamen Erklärung zugleich auf, sich zu Verhandlungen über sein Atomprogramm bereitzuerklären. Es sei an der Zeit, dass Iran langwierige Gespräche über das Programm sowie über Sicherheitsfragen in der Region akzeptiere.

Die drei europäischen Regierungen würden ihre diplomatischen Bemühungen für einen Dialog jener Partner fortsetzen, die die Spannungen im Nahen Osten deeskalieren wollten, hieß es weiter. Man rufe auch Iran dazu auf, in einen solchen Dialog einzutreten, statt zu provozieren und die Eskalation zu suchen.

Trump: "Sie wissen, wen sie anrufen müssen"

US-Präsident Donald Trump scheint an Vermittlungsversuchen zwischen seinem Land und Iran derweil wenig interessiert. Auf das Angebot von Frankreichs Präsidenten Macron, zwischen den Staaten zu vermitteln, sagte Trump laut der Nachrichtenagentur Reuters: "Wir brauchen keinen Vermittler, sie wissen, wen sie anrufen müssen."

Die USA waren im Mai vergangenen Jahres einseitig aus dem internationalen Atomabkommen mit Iran ausgestiegen. Deutschland, Frankreich und Großbritannien gehören zu den Unterzeichnerstaaten, die das Abkommen retten wollen.

Vor dem Hintergrund des Konflikts zwischen den USA und Iran beginnt am Dienstag die Generaldebatte bei der Uno-Vollversammlung in New York. Dort soll Trump als einer der ersten Redner das Wort ergreifen. Im vergangenen Jahr hatte er der Führung in Teheran bei der Uno-Vollversammlung vorgeworfen, "Chaos, Tod und Zerstörung" zu säen.