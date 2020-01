hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Der nächste Chef des FC Bayern

"Es ist der Anspruch, überall top zu sein." Oliver Kahn, seit Jahresanfang neuer Vorstand beim FC Bayern München, hat ganz offensichtlich verstanden, worum es bei seinem Verein geht: immer Nummer eins, forever number one.

Alles andere wäre demnach Versagen - und das Wort kam im Wortschatz von Oliver Kahn, aka "der Titan", nie wirklich vor. In einer Pressekonferenz hat der Münchner Fußballklub seinen neuen Manager nun offiziell vorgestellt. Dort sagte Kahn, er rede ungern "über Visionen", lieber über "Ziele". Und versprach, sich in Meetings an Business-Gepflogenheiten zu halten.

LUKAS BARTH-TUTTAS/EPA-EFE/REX Kahn: Number one, was sonst?

Kahns Karriere folgt einem Münchner Masterplan. Er hat ein BWL-Studium nachgeholt und bereitete sich - auch als immer präsenter TV-Experte - schon seit Jahren auf die ihm zugedachte Chefrolle beim FC vor, analysiert aus München Kollege Florian Kinast.

Erinnern werden sich viele aber immer auch an den aktiven Kahn von früher: den Beißer, den Treter, den niedergeschlagenen Kahn 2002 am Torpfosten bei der WM in Japan. Und den Oliver Kahn, der einen Torwarthandschuhhersteller verklagte, weil der frech einen Torwarthandschuh "Titan" nannte. Lesen Sie die Chronologie der besten Kahn-Momente.

Die Zahl des Tages: 127

So viele Lotto-Millionäre gab es im vergangenen Jahr. Die meisten, 22, waren in Baden-Württemberg zu Hause. Gespielt wurden dazu in allen Kategorien zusammen knapp 866 Millionen Lottoscheine. Rechnen Sie sich also die Erfolgschancen am besten selbst aus.

Nützlich auch die Hinweise von z.B. Lotto Bayern: "Nutzen Sie das Spiel nicht, um an Geld zu kommen! Verwenden Sie nur Geld, das Ihnen selbst gehört (...)! Bedenken Sie stets, dass Spielen keine persönlichen Probleme löst!" Und natürlich: Spielen kann süchtig machen.

News: Was Sie heute wissen müssen

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Esst mehr Kartoffelpuffer! Kolumnistin Margarete Stokowski startet sanft ins Jahr 2020 - mit einem Rezept für ein glückliches Leben. Einfach nachkochen.

Der Cem? Oder die Claudia? Grünen-Dino Fritz Kuhn will nicht mehr als Oberbürgermeister Stuttgarts antreten. Harald Schmidt schaut in die Schwabenmetropole: Wer könnte OB werden? Und was heißt das für die Republik?

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Trumps einsamer Entschluss: Wie lief der Drohnenangriff auf Qasem Soleimani, Irans Topgeneral, wirklich ab? Die Kollegen Roland Nelles und Maximilian Popp haben die Stunden nachgezeichnet, bevor eine US-Rakete das Auto des iranischen Militärs zerfetzte.

Bertold Fabricius / Pressebild.de

Wird das Hamburgs neue Chefin? Die Grünen schicken sich an, in der Metropole Hamburg das Rathaus zu erobern. An der Spitze: Für Kollegin Julia-Amalia Heyer ist Katharina Fegebank eine Spitzenkandidatin mit Chuzpe.

Weder faul noch dumm. Nur müde: Der Schulstart um 8 Uhr ist für Jugendliche eine unerhörte Quälerei - und hindert noch dazu am Lernen. Ein Chronobiologe erklärt im Interview, wie es besser geht.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Angesichts der vielen Lottomillionäre dachte ich kurz daran, Dostojewskis autobiografischen Roman "Der Spieler" über die Casinosucht des Autors, die ihn mehrmals fast ruinierte, zu lesen.

Aber ich halte es mit Margarete Stokowski und stärke mich mit Reibekuchen und trinke vielleicht auch einen Wodka - denn morgen wird ein anstrengender Tag.

Schönen Feierabend!

Herzlich

Christoph Titz vom Daily-Team

