Ein aktuelles Gerichtsurteil hat das Potential, den Widerstand entscheidender Zeugen in den Ermittlungen gegen US-Präsident Donald Trump zu brechen. Der frühere Leiter der Rechtsabteilung des Weißen Hauses, Don McGahn, muss einer Vorladung eines Ausschusses des Repräsentantenhauses Folge leisten und im Parlament aussagen. Es ist ein harter Schlag für das Weiße Haus.

McGahn könne sich nicht auf die Immunität hoher Regierungsmitarbeiter oder Gründe der nationalen Sicherheit berufen, erklärte Bundesrichterin Ketanji Brown Jackson am Montag.

Es stehe auch nicht in der Macht des Präsidenten, einen seiner Mitarbeiter davon zu befreien, einer solchen Vorladung des Kongresses Folge zu leisten. Jackson. "Ganz einfach gesagt, lehren uns 250 Jahre amerikanischer Geschichte: Präsidenten sind keine Könige."

Niemand stehe über dem Gesetz, erklärte die Richterin weiter. Welche Informationen der Mitarbeiter dem Kongress tatsächlich preisgeben dürfe, werde jedoch zum Teil von anderen Vorschriften geregelt. Das Justizministerium wollte US-Medienberichten zufolge Berufung gegen die Entscheidung der Richterin einlegen.

US-Demokrat Adam Schiff, eine der führenden Figuren in den Impeachment-Ermittlungen, begrüßte die Entscheidung des Gerichts. Er hofft, dass das Urteil auch andere mögliche Zeugen zum Nachdenken bringen könnte: "Sie müssen entscheiden, ob ihre Pflicht gegenüber der Nation liegt - oder gegenüber einem Präsidenten, der sich über dem Gesetz sieht."

Andrew Harrer/ REUTERS Adam Schiff: Urteil könnte weitere Zeugen beeinflussen

Der Justizausschuss hatte McGahn im Rahmen der Ermittlungen zur möglichen Beeinflussung der US-Wahlen durch Russland vorgeladen. McGahn hatte Sonderermittler Robert Mueller Rede und Antwort gestanden, die Regierung wollte ihn aber an einer Aussage im Parlament hindern. Der Ausschussvorsitzende Jerry Nadler begrüßte die Entscheidung und erklärte, McGahn sei ein "zentraler Zeuge" bei der Klärung der Frage, ob Trump die Ermittlungen Muellers behindert habe.

Was passiert mit Eingeweihten wie Bolton und Mulvaney?

Der gerichtlichen Auseinandersetzung kommt inzwischen noch größere Bedeutung zu, denn mehrere aktuelle und frühere Mitarbeiter des Weißen Hauses weigern sich, im Rahmen der Ermittlungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump vor dem Parlament auszusagen.

Dazu gehört zum Beispiel der frühere stellvertretende Nationale Sicherheitsberater Charles Kupperman. Dieser hat sich in einem separaten Verfahren an ein Gericht gewandt, um klären zu lassen, ob er vor dem Parlament aussagen muss oder ob er sich an Trumps Anordnung halten muss, die Ermittlungen zu blockieren. Auch sein Chef John Bolton weigert sich bisher, dem Kongress Rede und Antwort zu stehen. Gleiches gilt für den amtierenden Stabschef im Weißen Haus, Mick Mulvaney.

In allen Fällen hat das Weiße Haus dasselbe Argument bemüht: Die vorgeladenen Personen seien von derartiger Bedeutung für die Regierungsgeschäfte, dass sie durch ihre Position Immunität gegen eine Vorladung durch den Kongress genießen. Das aktuelle Urteil durchkreuzt diese Taktik grundlegend.