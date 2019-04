Nach Mueller-Bericht HBO will Trumps "Game of Thrones"-Kampagne stoppen

US-Präsident Donald Trump wird nachgesagt, dass er gerne und viel fernsieht. Eine besondere Leidenschaft scheint er für die Serie "Game of Thrones" zu haben, die sich um brachiale Machtkämpfe in einer Fantasiewelt dreht: Immer mal wieder nutzt der Präsident die Serien-Optik, wenn er etwa per Twitter mit seinen Gegnern abrechnet und harsche Botschaften in die Welt schickt - zuletzt kurz nach der Veröffentlichung des Mueller-Reports.

"Game Over" stand auf einem Meme, das die Gestalt des US-Präsidenten von hinten vor wolkigem Hintergrund zeigt, dazu markige Worte.

Der Tweet zeigt: Nach Trumps Lesart spricht ihn der Mueller-Bericht ebenso von allen Vorwürfen zu geheimen Absprachen mit Russland im Präsidentschafts-Wahlkampf frei wie von einer Behinderung der Justiz bei der Aufklärung der Affäre - keinerlei Verfehlung nachgewiesen also. Kritiker sehen das etwas anders, vor allem aber stößt dem amerikanischen Fernsehsender HBO, der die Serie "Games of Thrones" ausstrahlt, das Meme böse auf.

HBO will verhindern, dass Trump die Serie weiter für sich nutzt: "Obwohl wir die Begeisterung für 'Game of Thrones' verstehen können, gerade jetzt, wo die letzte Staffel läuft, möchten wir doch nicht, dass unser geistiges Eigentum für politische Absichten genutzt wird", heißt es in einer Stellungnahme von HBO, die "US Today" zitiert.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Sender offenbar darüber ärgert, wie Trump die Serie mittels Meme für seine Zwecke missbraucht. HBO hatte sich schon vor Monaten gegen die "Thrones"-Tweets des Präsidenten gewehrt, wie "Vanity Fair" berichtet. Da hatte Trump die iranische Regierung im November 2018 per Meme gewarnt "Es werden Sanktionen kommen" - und sich dabei ebenfalls aus dem grafischen Tableau von "Game of Thrones" bedient.

Fans: "Bitte verklagt ihn"

Neben dem Sender empörten sich damals auch mehrere Serien-Stars wie Maisie Williams und Sophia Turner. Und auch bei etlichen Fans kam das Auftrumpfen im "Thrones"-Stil gar nicht gut an. "Bitte mach uns nicht unsere Lieblingsserie kaputt", zitiert "US-Today" einen Nutzer. Ein anderer schrieb demnach: "Liebe Game of Thrones, bitte verklagt ihn. Beste Grüße, jeder."

Trumps "Game of Throne"-Aktivitäten sorgen allerdings auch für jede Menge Spott. Mehrere Nutzer machen sich lustig, dass Trump die Inhalte der Serie nicht so genau kenne - oder das eine oder andere Meme im "Thrones"-Stil nicht ganz zu Ende gedacht habe: etwa bei Instagram. Dort drohte der Präsident in Anspielung auf den Grenzzaun zu Mexiko, den er gegen alle Widerstände durchsetzen will, "Die Mauer wird kommen."

Ein Nutzer schrieb laut "US Today": Jemand, der so viel fernsehe wie Trump, solle wissen, dass selbst die über Jahre streng bewachte Mauer in der "Game of Thrones"-Serie in einer Folge schließlich zum Einsturz gebracht wird.

Die Macher der Satire-Sendung "The Daily Show" wiederum bastelten kurz nach Trump ein eigenes Meme als Reaktion auf den Mueller-Bericht - und zitierten die Worte, die der US-Präsident zu Beginn der Untersuchungen gesagt haben soll: "Oh, mein Gott. Das ist das Ende meiner Präsidentschaft."