G7-Gipfel Trump will von Besuch des iranischen Außenministers gewusst haben

Auf eine gemeinsame Iran-Initiative konnten sich die G7-Staaten am Wochenende nicht einigen. Dafür kam es am Rande des Treffens zu einem Überraschungsbesuch aus Teheran: Außenminister Mohammad Javad Zarif war am Sonntag unerwartet in Biarritz eingetroffen - für US-Präsident Donald Trump war das nach eigenen Angaben jedoch keine Überraschung.

Der französische Präsident Emmanuel Macron soll den Besuch von Irans Chefdiplomat mit ihm abgesprochen habe. Trump sagte beim G7-Gipfel in dem französischen Badeort, Macron habe ihn vorab gefragt und seine Zustimmung zu der Einladung gehabt. Auf die Frage, ob er die Einladung als respektlos empfunden habe, sagte Trump: "Nein, nein, nein."

Die USA sehen Iran als Feind. Trump hatte Zarif Ende Juli auf die US-Sanktionsliste setzen lassen. Zarif war am Sonntag zu einem völlig überraschenden Besuch nach Biarritz gekommen und hatte Macron getroffen. Dort findet seit Samstag der Gipfel der sieben führenden Wirtschaftsmächte (G7) USA, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Japan, Kanada und Italien statt.

Als Trump von der Ankunft Zarifs erfuhr, sagte er: "Kein Kommentar." Aus dem Weißen Haus hieß es der Nachrichtenagentur Reuters zufolge noch am Sonntag, Trump sei über den Besuch überrascht gewesen. Der Elysee-Palast in Frankreich teilte demnach mit, das Treffen sei kurzfristig organisiert und andere Länder so schnell wie möglich informiert worden.

Keine Einigung auf Iran-Initiative

Iran gehört zu den großen Streitthemen der G7-Staaten. In Biarritz waren die Gespräche dann jedoch zunächst vielversprechend verlaufen. Eine gemeinsame Iran-Initiative kam dennoch nicht zustande.

Seit dem Ausstieg von Trump aus dem Atomabkommen und der Verhängung neuer Sanktionen gegen Iran haben sich die Spannungen in der Golfregion verstärkt. Der US-Präsident hatte das Atomabkommen einseitig aufgekündigt, weil es aus seiner Sicht nicht weitreichend genug ist. Die Europäer wollen an dem Vertrag festhalten.

Trump sagte nun, ein neues Abkommen müsse langfristiger angelegt sein und unter anderem auch ballistische Raketen umfassen. Trump stellte Iran - ähnlich wie bei seinen Gesprächen mit Nordkorea - im Fall von erfolgreichen Verhandlungen wirtschaftliche Entwicklung in Aussicht. Er sagte: "Sie müssen mit dem Terrorismus aufhören."

Der iranische Präsident Hassan Rohani plädierte im Konflikt mit den USA für Diplomatie. "Wenn mir klar ist, dass ich mit einem Treffen die Probleme der Iraner lösen könnte, dann werde ich das defintiv tun", sagte Rohani. Widerstand gegen die Weltmächte allein bringe nichts, die Regierung sollte gleichzeitig für alle Probleme nach Lösungen suchen. "Dazu gehört nun mal auch Diplomatie, solange es den nationalen Interessen dient", sagte Ruhani.

Verhandlungen können laut Rohani niemals einen hundertprozentigen Erfolg erzielen, "aber auch 20 Prozent sind besser als nichts". Er verteidigte daher auch den Blitzbesuch Zarifs in Biarritz. "Das war nach Absprache und im Einklang mit unserer aktiven Diplomatie."