Zu Thangsgiving Trump besucht überraschend US-Truppen in Afghanistan

Am US-Feiertag Thanksgiving ist Präsident Donald Trump zu einem unangekündigten Truppenbesuch in Afghanistan eingetroffen. Neben Soldatinnen und Soldaten traf Trump auf der Bagram Air Base auch den afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani.

Es gebe keinen anderen Ort, wo er den Feiertag lieber verbringen wollen würde, sagte Trump auf der Militärbasis nördlich von Kabul bei einer Ansprache, die der Sender Fox News zeigte. Es war die erste Reise Trumps in das Land seit seiner Amtsübernahme.

Offiziell war angekündigt worden, dass Trump Thanksgiving in Florida verbringt, wo er in einer Telefonkonferenz mit Angehörigen des Militärs sprechen wollte.Trump nahm an einem gemeinsamen Thanksgiving-Essen mit den Streitkräften teil und gab auch selbst Speisen und Kuchen an die Soldaten aus.

Trump: Friedensverhandlungen mit den Taliban wiederaufgenommen

In einer Ansprache vor den Truppen sagte Trump, seine Regierung habe die Friedensgespräche mit den Taliban wiederaufgenommen. "Die Taliban wollen eine Einigung", sagte der US-Präsident vor Journalisten. Die USA hätten in den bisherigen Gesprächen darauf gepocht, dass es nach dem US-Truppenabzug eine Waffenruhe gebe. Dies hätten die Taliban jedoch abgelehnt, sagte Trump. "Jetzt wollen sie doch eine Waffenruhe", fügte er hinzu.

Trump hatte die vor etwa einem Jahr begonnenen Friedensverhandlungen mit den Taliban nach einer Reihe von Anschlägen der radikalislamischen Miliz im September für "tot" erklärt. Bei den Gesprächen ging es um die Bedingungen für einen Teil-Rückzug der US-Streitkräfte aus Afghanistan. Im Gegenzug sollten sich die Taliban vom Terrornetzwerk al-Qaida lossagen, die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) bekämpfen und direkte Verhandlungen mit der Regierung in Kabul aufnehmen. Bereits Ende September hatten sich die Taliban bereit erklärt, sich wieder mit den USA an einen Tisch zu setzen.

Vor elf Monaten hatte Präsident Trump im Irak seinen ersten Truppenbesuch bei Kampftruppen im Ausland abgehalten. Er reiste zusammen mit seiner Ehefrau Melania an Weihnachten zu den dort stationierten Soldaten. Vergangene Woche dann war US-Vizepräsident Mike Pence zu einem unangekündigten Besuch in den Irak gereist.