Diplomaten-Kritik an Trump Britischer Außenminister distanziert sich von Botschafter

Der britische Außenminister Jeremy Hunt hat sich von der Einschätzung des Botschafters in Washington, Kim Darroch, distanziert. "Ich teile die Meinung von Botschafter Darroch über die Trump-Regierung nicht", sagte er am Montag. Die US-Regierung bleibe unter Präsident Donald Trump "höchst effektiv und der bestmögliche Freund Großbritanniens auf der internationalen Bühne".

Bei den Einschätzungen Darrochs handle es sich um "persönliche Meinungen". Das Ministerium kündigte eine Untersuchung zu der Frage an, wie die Inhalte der Memos bei der Presse landen konnten. Es sei "fundamental" für Diplomaten, dass sie sich frei äußern könnten, sagte Hunt. Das britische Außenministerium stellte die Echtheit der Vermerke nicht infrage.

Darroch gilt als einer der erfahrensten britischen Diplomaten. Er trat seinen Posten in Washington im Januar 2016 an. In geheimen Briefings an das Außenministerium in London bezeichnete er die Trump-Regierung als "unfähig" und "einzigartig dysfunktional". Diese Präsidentschaft werde "abstürzen" und "schmachvoll enden". Laut der britischen Zeitung "Daily Mail" wurden die Depeschen vermutlich von einem Mitglied des britischen Beamtenapparats durchgestochen.

Victor J. Blue/ Bloomberg/ Getty Images Kim Darroch, Großbritanniens Botschafter in Washington

Trump antwortete auf die Berichte mit Verunglimpfungen in Richtung Darroch: Dieser habe "dem Vereinigten Königreich nicht gut gedient". Er und seine Regierung seien "keine großen Fans" des britischen Diplomaten.