Die erste Auseinandersetzung des Tages zwischen Trump und Biden hat bereits stattgefunden. Das Wahlkampfteam von Trump warf dem Team von Biden am Dienstag vor, einer Ohreninspektion zunächst zugestimmt, am Dienstag aber einen Rückzieher gemacht zu haben. Das Trump-Team schürte damit den Verdacht, Biden lasse sich Antworten von seinen Mitarbeitern einflüstern, wofür es keine Belege gibt. Biden reagierte via Twitter mit Humor.