Hotel in Washington US-Gericht verwirft Klage gegen Trump wegen Korruptionsbedenken

Donald Trump hat vor Gericht einen Sieg erzielt, was die Geschäfte in seinem Hotel in Washington angeht. Ein Berufungsgericht wies eine Klage ab, in der dem US-Präsidenten vorgeworfen wurde, er profitiere auf illegale Weise von Besuchen ausländischer Regierungsmitarbeiter oder Vertretern der Bundesstaaten in dem Hotel..

Die Klage wurde von den Generalstaatsanwaltschaften Maryland und Washington, D.C. vorbereitet. Das Gericht urteilte, dass der Staat und die Hauptstadt die Klage nicht ausreichend begründen konnten. Das Berufungsgericht, dem drei Richter angehörten, hatte außergewöhnlich früh in das Verfahren eingegriffen. Dies sei gerechtfertigt, weil die Beschwerde außerordentlich und von nationalem Interesse gewesen sei.

Die Generalstaatsanwälte der Hauptstadt Washington und des Bundesstaats Maryland hatten in dem Verfahren argumentiert, Trump verletze Anti-Korruptions-Klauseln der Verfassung, indem er über das Hotel Geld von ausländischen oder inländischen Regierungsvertretern annehme.

Es ist nicht die einzige Klage in Bezug auf Trumps Unternehmen. Der Präsident hat sich aus dem Tagesgeschäft seines Familienimperiums zurückgezogen, ist aber weiterhin Eigentümer des Hotels in Washington und anderer Unternehmen.