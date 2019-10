Wir erinnern uns: Im US-Wahlkampf 2016 war die sogenannte "E-Mail-Affäre" das große Ding. Hillary Clinton hatte als Außenministerin einen eigenen E-Mail-Server und einen privaten Account genutzt. Donald Trump und seine Anhänger pumpten den Vorgang zur größten Staatsaffäre seit Watergate auf, sie sahen dadurch die nationale Sicherheit der USA gefährdet. "Sperrt sie ein", lautete ihr Schlachtruf, gemeint war Hillary Clinton.

Für Trump war die Affäre praktisch. Wann immer ihm Fehlverhalten vorgeworfen wurde - und dafür gab es reichlich Anlass - sagte er einfach: "Aber Hillarys E-Mails!"

Der Vorgang ist typisch für Trump: Der US-Präsident beherrscht es meisterhaft, die öffentliche Meinung in seinem Sinne zu beeinflussen. Alle Dinge, die ihm vorgeworfen werden, spiegelt er einfach sofort zurück. Er lenkt von eigenen Verfehlungen ab, indem er seinen Gegnern mindestens die gleichen, ja, vielleicht sogar noch monströsere Taten unterstellt.

In Trumps verdrehter Welt sind alle anderen korrupt, nicht er. In Trumps verdrehter Welt missbrauchen alle anderen ihre Ämter, nicht er. In Trumps verdrehter Welt lügen seine Gegner, nicht er.

Eine perfide und wirksame Abwehr

In der Psychologie würde man diesen Verteidigungsmechanismus Projektion nennen. Die Projektion kann eine sehr perfide, sehr wirksame Abwehr sein, denn die Wahrheit wird vernebelt. In der heutigen Politik nutzt sie kaum jemand so intensiv wie Trump. In den Echo-Kammern der Trump-Welt, bei Fox News und bei seinen Fans im Netz, finden die Projektionen des Präsidenten die entsprechende Verbreitung.

Im Video: Trump verlangt von seiner Partei geschlossene Reihen

Video Yuri Gripas/POOL/EPA-EFE/REX

Vor wenigen Tagen hat das US-Außenministerium die Untersuchung zu den Clinton-Emails abgeschlossen. Demnach war die Affäre kein zweites Watergate, sie war wahrscheinlich nicht einmal eine richtige Affäre. Es habe keine Hinweise gegeben, dass mit vertraulichen Informationen absichtlich falsch umgegangen worden sei, stellten die Ermittler nüchtern fest. Fall geschlossen.

Hillary Clinton ist davon überzeugt, dass ihr die E-Mail-Affäre die Wahl verhagelt hat. Und auch Trumps politische Gegner von heute müssen sich darauf einstellen, dass der Präsident mit seinen Methoden erneut Erfolg haben könnte. Aktuelle Beispiele, wie Trump Projektionen nutzt, gibt es reichlich:

Seine eigenen, inzwischen vielfach belegten Versuche, das Präsidentenamt zu nutzen, um in der Ukraine politischen Schmutz gegen seinen demokratischen Rivalen Joe Biden aufzuwirbeln, nennt Trump "völlig in Ordnung". Der Präsident dreht den Spieß einfach um: Nicht er ist hier der Bösewicht, sondern die Bidens. Er bezeichnet Joe Biden und seinen Sohn Hunter als "korrupt". Belege dafür liefert er nicht. Aber die Sache funktioniert. Schon rufen Trump-Fans bei den Wahlkampfveranstaltungen des Präsidenten: "Sperrt ihn ein!" Gemeint ist Hunter Biden.

Trump hat mit seinem Vorgehen in der Ukraineaffäre möglicherweise gegen die Verfassung und gegen seinen eigenen Amtseid verstoßen. So argumentieren die Demokraten. In Trumps Welt stellt dagegen die Untersuchung gegen ihn den eigentlichen Verfassungsverstoß dar: "Der Präsident hat nichts falsch gemacht", verkündet das Weiße Haus in Trumps Namen. "Dies ist eine koordinierte Schmierenkampagne von linken Abgeordneten und radikalen, nicht gewählten Bürokraten, die einen Krieg gegen die Verfassung führen."

Als Nancy Pelosi, die Anführerin der Demokraten, unlängst nach einem Treffen mit Trump, bei dem es um den Syrien-Konflikt ging, erklärte, der Präsident sei in ihrem Gespräch "ausgerastet", stellte Trump kurze Zeit später fest, nicht er, sondern Pelosi habe den Ausraster gehabt. Sie sei "verrückt". Seither nennt er Pelosi "Crazy Nancy".

Die Ermittlungen von Ex-FBI-Chef Robert Mueller in der Russlandaffäre haben zwar keine gerichtsfesten Beweise für eine koordinierte Zusammenarbeit von Russland und Trumps Wahlkampfteam zu Tage gefördert. Doch Mueller hat detaillierte Belege präsentiert, dass Trump mehrfach versucht hat, die Untersuchungen der Justiz in der Sache zu behindern. In Trumps verdrehter Welt ist es indes genau umgekehrt: Hier sind die Mueller-Ermittlungen der eigentliche "Schwindel". Seine Anhänger sprechen sogar von einer "Verschwörung" eines "Deep State", eines Staates im Staate, gegen den Präsidenten. Dass viele der Ermittler Trumps eigener Partei angehören, also Republikaner sind, wird geflissentlich verschwiegen.

Es ist jetzt schon klar: Trump wird die Methode weiter ausreizen. Sein Vorteil ist, dass ihm als Präsident das größte Megaphon des gesamten Landes, ja, der ganzen Welt zur Verfügung steht. Egal, was er sagt, seine Projektionen werden im Netz und in den TV-Sendern täglich und pausenlos in alle Haushalte übertragen.

Er hat von allen Kandidaten bereits heute den größten Wahlkampfetat. Den kann er nutzen, um seine Sicht zu verbreiten. Und Trump scheint gewillt, die Lautstärke weiter aufzudrehen. Für ihn ist das kein Problem. Inzwischen muss man annehmen, dass er tatsächlich selbst an das glaubt, was er da sagt.

"Aber Hillarys E-Mails!", das war einmal. Ab jetzt heißt es: "Aber die Bidens!"