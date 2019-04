US-Präsident Donald Trump wird Ende Mai zu einem Staatsbesuch nach Japan reisen - und der erste ausländische Staatsgast sein, der dort den neuen Kaiser Naruhito trifft. Trump wird Japan vom 25. bis 28. Mai besuchen, wie Regierungssprecher Yoshihide Suga sagte.

Naruhito wird am 1. Mai den Thron besteigen. Am Tag zuvor dankt sein Vater, Kaiser Akihito, aus gesundheitlichen Gründen ab. Der 85-Jährige ist der erste Tenno der ältesten Erbmonarchie der Welt seit rund 200 Jahren, der noch zu Lebzeiten den Chrysanthementhron an seinen Nachfolger übergibt.

Trump wird in Tokio auch politische Gespräche mit Japans rechtskonservativem Ministerpräsidenten Shinzo Abe führen, der Ende nächster Woche auch schon im Weißen Haus empfangen wird. Japan ist ein wichtiger Verbündeter der USA. Zugleich sind die USA mit ihrem atomaren Schutzschild Japans wichtigster Sicherheitspartner.

Dass Japan Trump als ersten ausländischen Staatsgast in der neuen Kaiserära empfängt, sei ein Symbol für die unerschütterliche Allianz beider Staaten, erklärte der japanische Regierungssprecher.