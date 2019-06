Brexit-Äußerungen Corbyn verbittet sich Einmischung Trumps

Der britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn hat das Plädoyer von US-Präsident Donald Trump für Boris Johnson als künftigen britischen Premier als "inakzeptable Einmischung" verurteilt. Zuvor hatte er bereits eine Einladung zum Staatsbankett mit Trump in der kommenden Woche abgelehnt.

Trump hatte den Brexit-Hardliner Johnson in den vergangenen Tagen mehrmals gelobt, ebenso wie den Ober-Brexiteer Nigel Farage. Der britischen Zeitung "Sun" sagte der US-Präsident, dass Johnson als Nachfolger von Theresa May eine "exzellente Wahl"wäre.

"Präsident Trumps Versuch zu entscheiden, wer der nächste britische Premierminister sein wird, ist eine völlig inakzeptable Einmischung in die Demokratie unseres Landes", teilte der langjährige Politiker Corbyn daraufhin in einer Erklärung mit. "Der nächste Premierminister sollte weder von US-Präsidenten noch von den nicht repräsentativen 100.000 Mitgliedern der konservativen Partei, sondern von den Briten in allgemeinen Wahlen bestimmt werden", fügte er hinzu.

Großbritanniens Premierministerin May hatte in der vergangenen Woche ihren Rücktritt als Vorsitzende der Conservative Party für den 7. Juni angekündigt.

Bisher kündigten zwölf Abgeordnete an, sich für den Parteivorsitz zu bewerben. Ihre Zahl soll von den konservativen Abgeordneten auf zwei Kandidaten reduziert werden, welche dann in einer Abstimmung aller Parteimitglieder antreten.

Trump hatte Mays Parteikollegen Johnson bereits bei seinem letzten Besuch in Großbritannien im Juli 2018 gelobt und kurz nach dessen Rücktritt im Protest gegen May gesagt, Johnson habe die Fähigkeiten, Premierminister zu werden.

Johnson selbst kommentierte Trumps jüngste Unterstützung nicht.

An diesem Montag wird Trump in Großbritannien zunächst von der Queen empfangen, später dann auch von May. In dem Land wird mit massiven Protesten gegen den US-Präsidenten gerechnet.