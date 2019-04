Reaktion auf Forderung von Demokraten Trump klagt gegen Herausgabe von Finanzunterlagen

US-Präsident Donald Trump lehnt es ab, den Demokraten und der Öffentlichkeit Einsicht in seine Finanzen zu gewähren. Anwälte Trumps und der Trump-Organisation reichten am Montag Klage dagegen ein, dass die Demokraten die Herausgabe von Finanzunterlagen erzwingen wollen.

Trump weigert sich seit Langem, Angaben zu seiner finanziellen Situation zu machen. Er hat beispielsweise - entgegen der üblichen Gepflogenheiten in den USA - seine Steuererklärungen bislang nie veröffentlicht. Normalerweise machen Präsidentschaftskandidaten das schon während des Wahlkampfs.

Zu kompliziert und unverständlich

Zur Begründung sagte Trump, seine Steuererklärungen seien sehr kompliziert und unverständlich. Zudem sei die Prüfung seiner Steuerunterlagen noch nicht abgeschlossen. Seine Gegner mutmaßen dagegen, dass der einstige Baumagnat wohl einiges zu verbergen hat.

Mit ihrer neu gewonnen Mehrheit im Repräsentantenhaus setzen die Demokraten Trump nun zunehmend unter Druck, doch noch Aussagen über seine finanzielle Situation zu machen. Der Vorsitzende des Kontrollausschusses, Elijah Cummings, forderte von einer Firma Finanzunterlagen. Die Firma Mazars USA hatte jahrelang mit Trump und dessen Unternehmen bei der Buchhaltung zusammengearbeitet. Cummings stellte dabei eine sogenannte Subpoena aus, mit der er die Firma unter Strafandrohung zur Herausgabe zwingen kann.

Trumps Anwälte argumentieren, dass dieser Schritt unzulässig sei. Sie warfen den Demokraten vor, einen politischen Krieg gegen Trump zu führen. Statt mit dem Präsidenten zusammenzuarbeiten, seien sie "besessen" davon, etwas zu finden, was ihm schaden könne, hieß es in der Klageschrift vom Montag. Trump klagt demnach als Privatperson, nicht als Präsident.

Mehr zum Thema Recherchen der "New York Times" Wie Trump wirklich reich wurde

Die "New York Times" hatte im vergangenen Herbst einen Bericht veröffentlicht, der nachwies, mit welchen Tricks die Familie Trumps offenbar Steuern hinterzogen hat. Reporter der Zeitung hatten eineinhalb Jahre lang mehr als 100.000 Seiten Unterlagen ausgewertet und mit ehemaligen Angestellten des verstorbenen Vaters Fred Trump gesprochen.

Ergebnis: Laut "New York Times" gründeten Donald Trump und seine Geschwister unter anderem eine Scheinfirma, um Schenkungen ihrer Eltern zu verschleiern. Insgesamt hätten die Eltern ein Vermögen von weit über einer Milliarde Dollar auf ihre Kinder übertragen, sodass beim damals gültigen Steuersatz von 55 Prozent auf Geschenke und Erbschaften mindestens 550 Millionen Dollar an Steuern fällig gewesen wären.

Durch Steuertricks und Steuerhinterziehungen hätten die Trumps jedoch nur 52,2 Millionen Dollar gezahlt, so der Bericht. Trump habe etwa geholfen, Immobilien seiner Eltern geringer zu bewerten. Die Familie habe riesige Summen am Fiskus vorbeigeschleust. Die "New York Times" und das "Wall Street Journal" bekamen Mitte April den Pulitzer-Preis für die Recherche.