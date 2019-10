In den Fall des Unfalltods eines jungen Briten schaltet sich jetzt US-Präsident Donald Trump ein. Laut britischer Polizei könnte die Frau eines US-Diplomaten am Steuer des Unfallwagens gesessen haben. Die 42-Jährige werde offiziell verdächtigt, hieß es. Das Problem: Die Frau hat mittlerweile das Land verlassen - und sorgt deshalb für große Aufregung in Großbritannien.

Trump nannte das Geschehene "einen schrecklichen Unfall" und kündigte an, dass die amerikanischen Behörden mit der Fahrerin sprechen würden. Die Frau sei auf der falschen Straßenseite gefahren, deshalb sei es zum Zusammenstoß gekommen. "Und so etwas kann passieren", meinte Trump. Vor Journalisten erklärte er, dass man in Großbritannien auf der linken Straßenseite fahre, während in den Vereinigten Staaten auf der rechten Seite gefahren werde.

Britischer Premierminister fordert Rückkehr der Diplomatengattin

Ende August war der 19-jährige Harry Dunn mit seinem Motorrad unterwegs, als er nahe einer britischen Militärbasis in Oxford mit einem Auto zusammenstieß. Auf dem Militärgelände arbeiten auch Kräfte der US-Luftwaffe. Dunn starb kurz nach der Kollision im Krankenhaus.

Viele Briten sehen den Fall nicht als erledigt an. Das Büro des britischen Premierministers teilte mit, Boris Johnson habe am Mittwoch in dieser Angelegenheit mit Trump gesprochen und ihn aufgefordert, die betreffende Person nach Großbritannien zurückkehren und mit der Polizei zusammenarbeiten zu lassen, damit "Harrys Familie Gerechtigkeit erfahren kann".

Bereits am Montag hatte Johnson gesagt, die diplomatische Immunität, die eigentlich für die Abgesandten anderer Länder gilt, sei für solche Fälle nicht vorgesehen. Die mutmaßliche Unfallfahrerin habe ihren Schutz vor Strafverfolgung zu Unrecht genutzt, um außer Landes zu gelangen.

Trump äußerte sich noch nicht zu der Möglichkeit, die Immunität der Frau aufzuheben und eine Anklage in Großbritannien zuzulassen. Er sagte lediglich, seine Regierung werde "schauen, was wir uns einfallen lassen können".

Die Mutter des getöteten 19-Jährigen ist über das Verhalten der Verdächtigen verärgert. Anfang dieser Woche sagte sie über die Fahrerin: "Wenn sie hier geblieben wäre und sich uns gestellt hätte, hätte ich ihr vergeben können. Aber ihr das Abhauen verzeihen, das kann ich noch lange nicht."