US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, sich beim bevorstehenden G20-Gipfel Ende Juni im japanischen Osaka unter anderem mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping treffen zu wollen. Das kündigte der US-Präsident am Montag in Washington an.

Die Reaktion aus Moskau war äußerst zurückhaltend. Es lägen bisher keine Informationen dazu vor, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge am Abend. "Es gab keine Anfragen. Es gibt noch keine Vereinbarungen."

Es wäre das erste Treffen Trumps mit seinem russischen Kollegen nach dem Abschluss der Russland-Ermittlungen von Sonderermittler Robert Mueller in den USA. Die Ermittlungen hatten keine Beweise für eine Zusammenarbeit Russlands mit dem Wahlkampf-Team Trumps ergeben, den US-Präsidenten aber auch nicht entlastet. Außerdem könnte es bei den Gesprächen um die internationalen Krisen in Venezuela, dem Iran und Syrien gehen, dort haben die USA und Russland gegenläufige Interessen.

Handelskonflikt mit China

Bei dem Treffen mit Xi wird es unter anderem um den Handelskonflikt beider Länder gehen, der weiter eskaliert. Seit mehr als einem Jahr überziehen sich die beiden größten Volkswirtschaften der Welt gegenseitig mit Strafzöllen.

Nachdem am vergangenen Freitag eine erneute Verhandlungsrunde scheiterte, gab die US-Regierung bekannt, die Zölle auf chinesische Waren von zehn auf 25 Prozent zu erhöhen. Betroffen sind Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar. Trump sagte, er könne auch weitere Importe im Wert von 325 Milliarden Dollar mit Sonderzöllen belegen. Eine Entscheidung darüber habe er aber noch nicht gefällt.

Peking antwortete am Montag mit Zöllen auf US-Produkte im Wert von 60 Milliarden US-Dollar. Die "Anpassung" sei eine "Antwort auf den US-Unilateralismus und Handelsprotektionismus", so die Behörden in Peking. China hoffe, dass die USA zur bilateralen wirtschaftlichen Zusammenarbeit zurückkehrten.

Trump gab seine Antwort via Twitter. "Es wird niemand in China bleiben, mit denen man Geschäfte machen kann. Sehr schlecht für China, sehr gut für die USA", schrieb er.