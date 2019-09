Rede bei der Uno "Die Zukunft gehört den Patrioten"

Nach US-Außenminister Mike Pompeo hat auch US-Präsident Donald Trump öffentlich Iran für die Angriffe auf Ölanlagen in Saudi-Arabien verantwortlich gemacht. Als Reaktion habe die US-Regierung die Sanktionen gegen Teheran weiter verschärft, sagte Trump bei der Generaldebatte der Uno-Vollversammlung in New York.

Pompeo hatte unmittelbar nach den Angriffen Mitte des Monats Iran dafür verantwortlich gemacht - und dies bei einer Reise nach Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate kurz danach noch einmal bekräftigt. Am Montag waren die Regierungen von Deutschland, Frankreich und Großbritannien der US-Einschätzung gefolgt und hatten ebenfalls Iran als Urheber der Angriffe benannt.

Seine Ansprache vor der Uno-Vollversammlung nutzte Trump zudem für ein Bekenntnis zu seiner "America First"-Politik genutzt. "Die Zukunft gehört Patrioten", sagte er. Demnach sähen weise Regierungschefs das Wohlergehen ihres eigenen Landes und ihrer eigenen Bevölkerung an erster Stelle. Trump lobte die Entwicklung der USA während seiner Amtszeit, nannte unter anderem die wirtschaftliche Entwicklung, die Arbeitslosenzahlen und den Ausbau des Militärs.

Die USA seien die militärisch mächtigste Nation auf der Welt, sagte Trump. Er hoffe, dass diese militärische Stärke nicht zum Einsatz kommen müsse.