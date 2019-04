Mueller-Bericht Sonderermittler spricht Trump nicht vom Verdacht der Justizbehinderung frei

Kurz bevor US-Justizminister William Barr eine redigierte Version des Mueller-Berichts an den Kongress weitergab, nahm er Donald Trump noch einmal in Schutz. Die Ermittlungen hätten keine ausreichenden Belege für den Verdacht geliefert, dass Trump die Justiz behindert habe, sagte Barr vor Journalisten. Allerdings lässt Sonderermittler Robert Mueller in seinem Abschlussbericht den Verdacht im Raum stehen, dass Trump sich schuldig gemacht haben könnte.

Er habe sich "nicht in der Lage" gesehen, in dieser Frage zu einer Schlussfolgerung zu gelangen, konstatiert Mueller in seinem nun veröffentlichen Abschlussbericht. Sein Bericht gelange "nicht zu dem Schluss, dass der Präsident ein Verbrechen begangen hat, er entlastet ihn aber auch nicht".

Justizminister Barr hatte bereits Ende März in einer Zusammenfassung des Mueller-Berichts angegeben, der Sonderermittler habe zu der Frage der möglichen Justizbehinderung durch den Präsidenten keine klare Aussage getroffen. Am Vormittag (Ortszeit) entlastete er Trump erneut.

Der Präsident habe nicht die "schlechte Absicht" gehabt, die Ermittlungen zu Russlandkontakten seines Wahlkampfteams zu behindern, sagte Barr. Der Minister hob hervor, der Präsident habe vielmehr "voll mit den Mueller-Ermittlungen kooperiert".

Zahlreiche Kontakte mit Russland identifiziert

Laut dem Ermittlungsbericht habe Trump allerdings zeitweise versucht, Mueller aus dem Amt zu entfernen. Einen Monat nach der Ernennung des Sonderermittlers im Mai 2017 habe Trump seinen früheren Rechtsberater Don McGahn angewiesen, er solle das Justizministerium zur Entlassung Muellers bewegen, heißt es in dem Bericht.

Auch hat Mueller "zahlreiche" Kontakte zwischen dem Wahlkampflager von Trump und Vertretern Russlands identifiziert, aber die Beweise dafür reichten nicht für den Nachweis einer Straftat aus.

Mueller hat fast zwei Jahre lang untersucht, ob das Wahlkampflager von Trump geheime Absprachen mit russischen Regierungsvertretern zur mutmaßlichen Einmischung Moskaus in den US-Wahlkampf 2016 getroffen hatte und ob Trump die Justiz behinderte.